Tellado carga contra el Gobierno por la imputación del exdelegado del Gobierno en Ceuta: "Lo sabían y no actuaron"

En el día de hoy, el ya ex delegado del Gobierno de Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha sido imputado y deberá prestar declaración el próximo 18 de noviembre ante la jueza Tardón, en la Audiencia Nacional. Pérez Triano dimitía a mediados de septiembre tras la crisis migratoria de Ceuta de este verano.

En la presentación a medios de las listas electorales para el 29N de la provincia de A Coruña, que él mismo encabeza, Miguel Tellado, ha asegurado que "todo apunta a que el Gobierno lo sabía y no actuó. Sabían que a haber una invasión de decenas de miles de marroquíes a Ceuta, a territorio español y, por tanto europeo y se cruzaron de brazos".

Además, a preguntas de periodistas, apostillaba que "podemos estar ante una denegación de auxilio a los ceutíes". Ya que explicaba que la población de Ceuta "ha sufrido una situación de riesgo evidente para su integridad, sin que el Gobierno de España, sabiéndolo previamente, hiciese absolutamente nada".

Ha recalcado también que, en su opinión, el ex delegado del Gobierno "tiene mucha información, porque recibía mucha información de los servicios de inteligencia y la remitía al Ministerio del Interior". Y que, por lo tanto la declaración en sede judicial de Pérez Triano el próximo día 18 puede "comprometer seria y gravemente la inacción del ministro del Interior, la ministra de Defensa y la del propio presidente del Gobierno".

Concretamente, sobre la imputación, Tellado deslizaba que "pone de manifiesto que hay serias dudas sobre la actuación del Gobierno de España ante un caso grave de atentado contra la integridad territorial de nuestro país".

Pulseras telemáticas

También ha hablado de la investigación de fraude en las pulseras telemáticas de vigilancia a maltratadores, por la que hoy la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido al Ministerio de Igualdad para incautar documentación relacionada con el caso, por orden de la Fiscalía Europea.

Tellado declaraba "de todo esto, es de lo que queremos escapar y librar a nuestro país". Y ante un posible fraude con los fondos europeos calificaba de "incompetentes o corruptos" o ambas cosas a la vez a los responsables de la administración. El secretario general del Partido Popular remataba diciendo "es inaceptable y España no merece un Gobierno así. Esa es la importancia de unas elecciones como estas".