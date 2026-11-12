Huelga general en Galicia: BNG y PSdeG la califican de "éxito" y el PP la tilda de "electoral"

La huelga general movilizó ayer en Galicia a miles de personas en las calles, aunque el seguimiento fue desigual según el sector o el municipio. BNG y PSdeG, que secundaron y apoyaron la protesta, consideran que el paro ha sido un "éxito", mientras que el PPdeG critica que fue "electoral".

El paro se ha celebrado, además, 48 horas antes del inicio de la campaña electoral. Varios partidos políticos han comenzado con los actos propios de la campaña, que dará inicio durante la madrugada del jueves al viernes con la tradicional pegada de carteles.

PP

El secretario xeral del PP, Miguel Tellado, calificó de "electoral" la huelga general celebrada ayer miércoles. "Ayer vivimos una jornada de huelga cuyo resultado fue bastante cuestionable, débil y flojo pese al empeño que los partidos de izquierda mantuvieron durante los días previos", aseguró Tellado durante un acto en la ciudad herculina.

El número 1 al Congreso por la provincia de A Coruña calificó de "imagen bochornosa" lo ocurrido en Barcelona con los piquetes, apelando a respetar tanto el derecho a hacer huelga como a no hacerla, y los acusó de agredir a dos jóvenes de Nuevas Generaciones en Vizcaya. Al mismo tiempo, Tellado defendió la actuación policial.

"Nosotros estamos trabajando para el conjunto de la sociedad española, para unirla, y creo que lo primero es unir el voto de la inmensa mayoría de españoles que quieren un cambio, un país mejor", señaló el secretario general del PP, que rechazó pronunciarse sobre las palabras de Unai Sordo (CCOO) y añadió que durante el gobierno de Pedro Sánchez el poder adquisitivo de las familias y trabajadores "se ha desplomado".

BNG

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pidió que la "masiva movilización" de la ciudadanía ayer miércoles se traslade a las urnas el próximo 29N.

"Onte os galegos e galegas demos unha lección de dignidade, demostramos que somos un pobo de xente comprometida, con traballadores e traballadoras, mozos e mozas e pensionistas unidos en grandes mobilizacións que deixan claro que neste País as cousas están cambiando", señaló Pontón, convencida de que la movilización social se va a dejar sentir el domingo 29 "cun gran apoio ao BNG".

La nacionalista añadió, durante el acto de apertura de campaña en Santiago, que el BNG representa el espíritu de las movilizaciones de la huelga general en defensa del derecho a una vivienda, unos salarios y unas pensiones dignos. A continuación, criticó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "insultar e criminalizar" la huelga y asegurar que "se hai lixo, é a política que fixo o Goberno do PP neste País durante os últimos 17 anos".

El representante del BNG en el Congreso, Néstor Rego, considera por su parte "absolutamente injustificables" las cargas policiales registradas durante la jornada de huelga electoral en algunos puntos de España, aunque defiende que no tiene sentido ya pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

PSdeG

El PSdeG, por su parte, ha calificado de "éxito absoluto" la huelga general en Galicia. El diputado Aitor Bouza señaló a este respecto que la ciudadanía le mandó un mensaje a Feijóo para decirle que "no quiere una involución, ni que se recorten los derechos ni una censura de los avances sociales". "Los gallegos y gallegas dijeron alto y claro que están hartos de las mentiras del Partido Popular", añadió Bouza.

El secretario xeral del PSdeG, además, le trasladó su solidaridad a UGT tras el ataque sufrido ayer en su sede de Vigo. "El odio nunca vencerá", señaló Bouza, que acusó a la derecha y a la extrema derecha de los ataques. A este respecto, indicó que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó a llamar "basura" a los sindicatos.

El candidato al Senado y concejal de Santiago Sindo Guinarte coincidió en la valoración de Bouza sobre la huelga, a través de la que la ciudadanía defendió el acceso a la vivienda, salarios dignos y derechos sociales: "Estos derechos se plasman en leyes que se aprueban en las Cortes Generales, pero hay que ganarlos muchas veces en la calle para que después sean los representantes públicos los que los lleven a las normas".

Guinarte, a continuación, defendió que en la campaña que comienza durante la madrugada de este jueves a mañana viernes no se hablará solamente de una alternativa, sino de "escoger entre mantener los derechos, el estado de bienestar, las pensiones, incrementar el salario mínimo, dotar las becas para la juventud, defender a las mujeres fronte a la violencia de género... Entre todo eso y la involución".