Galicia afronta un viernes de fuertes lluvias con alerta amarilla en tres provincias

La lluvia seguirá siendo protagonista en Galicia este viernes, 13 de noviembre. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por precipitaciones en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense, donde se esperan acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado durante las primeras horas de la jornada.

La comunidad continuará bajo la influencia de la inestabilidad atmosférica, aunque las condiciones meteorológicas serán menos adversas que en días anteriores. El alejamiento de la borrasca Charles y el debilitamiento de Bruna favorecerán una ligera mejoría, sin que ello suponga el final de las precipitaciones.

De hecho, Galicia se situará entre las zonas de la Península donde se esperan los mayores acumulados de lluvia, con episodios que podrían ser localmente fuertes y persistentes.

La lluvia no da tregua

Los avisos llegan después de varios días marcados por las precipitaciones en buena parte de la comunidad. Este jueves, el monte Aloia, en el municipio pontevedrés de Tui, registró más de 62 litros por metro cuadrado, una muestra de la intensidad de las lluvias de las últimas horas.

De cara al viernes, la previsión apunta a cielos predominantemente nubosos o cubiertos, acompañados de precipitaciones que afectarán a buena parte del territorio gallego.

En cuanto al viento, predominará la componente oeste y suroeste, con intensidad generalmente floja o moderada.

Inestabilidad en la Península

El episodio de mal tiempo no afectará únicamente a Galicia. Un total de cinco comunidades autónomas tendrán avisos meteorológicos este viernes por lluvia, viento u oleaje.

Además de las tres provincias gallegas, el litoral cántabro estará bajo aviso por precipitaciones. Por su parte, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana registrarán avisos relacionados con el estado del mar, con especial incidencia en Mallorca, donde se alcanzará el nivel naranja por oleaje.

A pesar de la progresiva pérdida de intensidad de las borrascas, la Aemet prevé que la inestabilidad continúe dominando buena parte de la Península, con lluvias generalizadas y un descenso de las temperaturas máximas en algunas zonas del norte y nordeste.