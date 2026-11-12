La campaña del 29N arranca esta medianoche en Galicia tras una semana marcada por la huelga general

La cuenta atrás para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre entra en su fase decisiva. La campaña electoral arrancará oficialmente a las 00:00 horas de este viernes, 13 de noviembre, es decir, esta medianoche, y llevará a los partidos a desplegar durante dos semanas toda su maquinaria por Galicia para convencer a los votantes. Serán quince días de mítines, encuentros con colectivos, recorridos por las ciudades y visitas a municipios, con el objetivo de hacerse con los 23 diputados que se eligen en la comunidad.

El comienzo de esta carrera electoral llegará, además, después de una semana especialmente intensa en el calendario gallego. Una horas antes de la tradicional pegada de carteles, el miércoles 11 de noviembre se celebró una huelga general de 24 horas que tuvo entre sus principales reivindicaciones el acceso a la vivienda, la subida de los salarios y el encarecimiento del coste de la vida. Una movilización que sitúa precisamente algunos de esos asuntos en el centro de la conversación pública justo antes de que los partidos puedan pedir oficialmente el voto.

La campaña se desarrollará en un escenario político en el que las formaciones ya llevan semanas moviendo sus piezas. El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez el pasado 5 de octubre obligó a acelerar los preparativos y a reorganizar las agendas, aunque el accidente ferroviario de Urda (Toledo) provocó la suspensión de numerosos actos durante los días posteriores. Ahora, con la cita electoral cada vez más cerca, las organizaciones ultiman sus estrategias para llegar a todos los rincones de las cuatro provincias.

Los puntos de inicio

Las tradicionales pegadas de carteles que marcan el pistoletazo de salida a esta cita tendrán como epicentro a nivel gallego las ciudades de Santiago y de Vigo.

El Partido Popular, que aspira a recuperar La Moncloa tras perderla vía moción de censura en 2018, protagonizará su acto de inicio de campaña en Santiago de Compostela a las 23:45. El número uno de la provincia de A Coruña y hombre fuerte de la sala de máquinas electoral de Feijóo, Miguel Tellado, participará previamente a las 13:00 en A Coruña en el acto de presentación de candidaturas y a las 18:00 estará en Ferrol. En la ciudad compostelana coincidirá, entre otros, con el presidente provincial, Diego Calvo, el presidente del partido en Santiago de Compostela, Borja Verea, y la secretaria general autonómica, Paula Prado. La actividad será intensa toda la jornada, con un paseo del cabeza de lista por Lugo, Francisco Conde y José Manuel Barreiro, en Xove a las 9:45 junto al alcalde Demetrio Salgueiri. A las 12:00, en Burela, ambos visitarán las instalaciones de Astilleros Armón y a las 16:30 Conde se personará en el Campus Terra junto a miembros de Nuevas Generaciones. La jornada se cerrará a las 19:30 en Monforte de Lemos con una reunión con alcaldes, concelleiros y afiliados, y a las 22:00 en un acto junto a Elena Candia, alcaldesa de la ciudad de Lugo. En Ourense, por su parte, Ana Vázquez junto a Luis Menor iniciará la pegada de carteles a las 23:45. A la misma hora, pero en Vigo, Julio García Comesaña y Nidia Arévalo harán lo propio junto a Luisa Sánchez en la Farola de Urzáiz. Antes, a las 19:30 en Pontevedra, el cabeza de lista al congreso junto al presidente provincial, Luis López, harán una pegada virtual en la sede del partido en la ciudad del Lérez.

El PSOE gallego, por su parte, abrirá este período desde Vigo. Allí estará José Ramón Gómez Besteiro, que a las 19:00 ofrecerá sus impresiones. A las 23:30 iniciará la campaña en el Parque de San Lázaro de Ourense. El partido ha convocado también actos en las diferentes ciudades A esa misma hora la candidatura por A Coruña abrirá la campaña en Ferrol con la participación de Obdulia Taboadela, Julian Reina, Ángel Mato y Bernardo Fernández Piñeiro entre otros. Todos ellos se trasladarán desde A Coruña, donde protagonizarán a las 22:00 un acto simbólico en la sede de la agrupación socialista en la calle Zalaeta. Antes, a las 20:30, Sindo Guinarte, Aitor Bouza y Ana Alvite, entre otros, harán lo propio en la calle Berlín de Santiago de Compostela.

El BNG, que aspira a mantener su diputado por A Coruña y ampliar la presencia de la formación frentista en las cortes españolas, presenta una amplia agenda. Ana Pontón estará a las 11:30 en Santiago de Compostela en el acto de apertura, donde no podrá estar Néstor Rego al formar parte de la Diputación Permanente del Congreso que hoy abordará los decretos en materia de vivienda. El actual diputado estará a las 21:00 en la capital gallega en un acto. También por la tarde, a las 20:00, la número uno del Bloque se desplazará a Vigo para participar en un mitin.

Frente Amplio, que aglutina parte del espacio electoral de la marca Sumar, abordará una estrategia similar a la del BNG. Su portavoz, Paulo Carlos López, estará por la mañana en Santiago de Compostela y por la tarde en Vigo.

VOX, que quiere quitarse la "espina" de obtener representación en Galicia tal y como confesó su líder, Santiago Abascal, en su visita reciente a A Coruña, protagonizará precisamente en la ciudad herculina uno de sus cuatro actos previstos para diez minutos antes de la medianoche en los Jardines de Méndez Núñez. Lugo, Ourense y Pontevedra son las otras ciudades elegidas. A lo largo de la tarde, sus principales líderes provinciales harán las primeras pegadas simbólicas.

Quince días decisivos

La campaña comenzará en la medianoche del jueves al viernes y finalizará a las 24:00 horas del viernes 27 de noviembre. El sábado 28 será la jornada de reflexión y el domingo 29 los gallegos acudirán a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso y el Senado. En Galicia estarán en juego 23 escaños, repartidos entre las circunscripciones de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.

La vivienda se perfila como uno de los grandes asuntos de la contienda, especialmente en una comunidad donde el precio de los alquileres y las dificultades para acceder a una casa han ganado protagonismo en el debate político. A ese tema se sumarán la sanidad, la dependencia, los salarios, las pensiones y el estado de los servicios públicos, además de la discusión sobre el modelo económico y territorial que debe defenderse desde Madrid.

Los partidos combinarán los grandes mítines con actos más pequeños y encuentros sectoriales. La presencia en la calle será una de las apuestas compartidas, al igual que el refuerzo de las redes sociales, que tendrán un papel importante para llegar a públicos que no siguen habitualmente la actualidad política. La campaña gallega no se limitará, por tanto, a los actos de los principales dirigentes: los candidatos de cada provincia recorrerán municipios y mantendrán reuniones con colectivos y vecinos.

Feijóo, en Santiago

Uno de los primeros grandes acontecimientos de la campaña en Galicia tendrá lugar el sábado 14 de noviembre en Santiago de Compostela. Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, protagonizará un acto multitudinario en el Multiusos Fontes do Sar, acompañado por Alfonso Rueda y otros dirigentes populares. La cita será una de las principales apuestas del partido en el arranque de estos quince días y servirá para reunir a afiliados y simpatizantes de toda la comunidad.

El PPdeG prepara una campaña basada en lo que define como "hacer territorio", con encuentros con vecinos, presencia en la calle, paseos y reuniones sectoriales, además de los grandes mítines. La dirección popular quiere aprovechar la implantación territorial de la formación para trasladar el proyecto de Feijóo a las cuatro provincias y presentar el cambio de Gobierno en España como el principal objetivo de la convocatoria.

La presencia de dirigentes nacionales tendrá también un peso importante. El secretario general del PP, Miguel Tellado, encabeza la candidatura por A Coruña al Congreso, mientras que otros representantes de la dirección estatal participarán en distintos actos. El expresidente Mariano Rajoy, por su parte, tiene previstas actividades en Galicia antes del inicio oficial de la campaña, con una comida con empresarios en Mos y un mitin en Cambados este lunes 9 de noviembre.

El PSOE mira a Sánchez

El PSdeG afronta la campaña con la intención de movilizar a su electorado a partir de la defensa de los servicios públicos. La sanidad, la dependencia y la vivienda serán algunos de los ejes de su discurso, con una contraposición entre el modelo que, según los socialistas, apuesta por reforzar lo público y las políticas que atribuyen al PP y a Vox.

La formación combinará la presencia de sus candidatos por el territorio con encuentros más reducidos y sectoriales. Su estrategia pasa por mantener un contacto directo con colectivos concretos, escuchar sus demandas y trasladar sus propuestas, sin renunciar a los actos de mayor formato. También prepara una campaña específica en redes sociales, con entidad propia, para intentar llegar a ciudadanos que no siguen la información política a través de los medios tradicionales.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, tendrá un papel destacado en el despliegue electoral por Galicia. Los socialistas esperan, además, contar con la presencia del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, durante la campaña, aunque su visita a la comunidad está pendiente de concretarse. La participación del jefe del Ejecutivo sería uno de los principales reclamos de la formación para reforzar su mensaje en una cita en la que busca mantener el apoyo de sus votantes.

El BNG reivindica Galicia

El BNG tratará de convertir las elecciones generales en una oportunidad para reforzar su representación en Madrid y reivindicar el peso político de Galicia. La formación nacionalista centrará buena parte de su mensaje en el valor de contar con una voz propia en el Congreso, en el trabajo desarrollado durante la última legislatura y en la defensa de medidas sociales.

La vivienda, las pensiones, los servicios públicos y el coste de la vida estarán también entre sus prioridades. Los nacionalistas buscarán presentar su candidatura como una opción útil para defender los intereses gallegos y para frenar el avance de la derecha, al tiempo que pondrán en valor las iniciativas impulsadas durante estos años en las Cortes.

Ana Pontón tendrá presencia en los principales actos, mientras que los cabezas de lista de las cuatro provincias —Néstor Rego por A Coruña, Carme da Silva por Pontevedra, Olalla Rodil por Lugo y Noa Presas por Ourense— recorrerán distintos municipios acompañados por integrantes de las candidaturas. El objetivo será combinar los actos multitudinarios con una campaña de proximidad que permita trasladar el mensaje nacionalista a diferentes puntos de la comunidad.

Los que buscan su espacio

También habrá espacio para las formaciones que concurren fuera de los tres grandes partidos gallegos. Sumar se presentará en Galicia bajo la marca Fronte Ampla y trabaja para sumar apoyos y aliados a su proyecto. La vivienda y la mejora de los salarios figuran entre los asuntos que quiere situar en primer plano, junto al contacto directo con el tejido asociativo y los colectivos sociales.

La formación prevé concentrar buena parte de sus actos en las principales ciudades gallegas, especialmente en A Coruña y Vigo, y contará con la participación de dirigentes estatales como la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero. El espacio progresista tratará de hacerse un hueco en una campaña en la que la distribución del voto a la izquierda del PSOE puede tener relevancia en el reparto final de escaños.

Vox, por su parte, apostará por una estrategia de presencia continuada en la calle, con mesas informativas en distintas localidades para difundir sus propuestas y acercarse a los ciudadanos. La formación de Santiago Abascal buscará ampliar su implantación en Galicia y disputar espacio electoral al PP, en una campaña en la que los populares aspiran a concentrar el voto de quienes quieren un cambio en el Gobierno central. Está en juego un escaño para la formación verde, lo que significaría que entraría de lleno en el escenario político gallego, una "espina clavada" como reconoció el propio Abascal en su visita reciente a A Coruña.

Podemos no quiere renunciar tampoco y tratará de aglutinar parte del voto a la izquierda del PSOE descontento con las medidas de la última etapa de Pedro Sánchez.

Una semana de mucha actividad

Antes de que comience oficialmente la campaña, Galicia vivirá una semana con dos citas muy distintas. La primera fue la huelga general del miércoles 11, convocada durante 24 horas y respaldada por distintas organizaciones sindicales. Las reivindicaciones relacionadas con los salarios, la vivienda y el coste de la vida coinciden con algunos de los asuntos que los partidos han elegido como ejes de sus discursos para el 29N.

Horas después llegará el momento de la pegada de carteles y el inicio formal de la campaña. A partir de entonces, los candidatos tendrán quince días para recorrer la comunidad, defender sus programas y tratar de convencer a los indecisos. La cita del 29 de noviembre medirá no solo la fuerza de los grandes partidos estatales, sino también la capacidad de las formaciones gallegas para mantener o ampliar su representación en el Congreso.

En un contexto de fuerte polarización política y con la vivienda y los servicios públicos como preocupaciones compartidas por buena parte de la ciudadanía, Galicia volverá a ser un territorio clave en el reparto parlamentario. El primer gran mitin de Feijóo en Santiago marcará el arranque de la agenda popular, mientras PSOE, BNG, Fronte Ampla y Vox desplegarán sus propias estrategias para llegar al último día de campaña con opciones de convencer a los electores. En juego, quien estará al frente de La Moncloa. Y de ello dependerán buena parte de proyectos estratégicos para Galicia una vez investido un nuevo gobierno.