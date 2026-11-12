29N: El BNG solicita participar en 'La Revuelta' y pide a TVE un debate con las candidaturas gallegas

La cabeza de lista por Ourense, Noa Presas; el cabeza de lista por A Coruña, Néstor Rego; la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón; la cabeza de lista por Pontevedra, Carme da Silva; y la cabeza de lista del BNG por Lugo, Olalla Rodil. César Arxina - Europa Press

El BNG ha solicitado a RTVE participar en La Revuelta y la organización de un debate electoral entre las candidaturas gallegas de cara a los comicios del 29 de noviembre. El programa presentado por David Broncano ha generado esta semana una fuerte controversia después de que se emitiese el programa con el líder del Vox, Santiago Abascal.

El partido nacionalista valora positivamente el debate territorial emitido en Cataluña, y solicita que se dé el mismo tratamiento a Galicia. "Constituiría una importante contribución a la calidad democrática, al pluralismo informativo y al derecho de la ciudadanía a ejercer libremente y de manera informada su derecho al voto", traslada el BNG, según recoge Europa Press.

El secretario de Comunicación de la Executiva Nacional, Xabier Campos, ha concretado que el BNG demanda que el centro territorial de RTVE en Galicia impulse y celebre ese debate electoral en el ámbito gallego y participar en La Revuelta, después de que hayan acudido al programa que presenta David Broncano otros líderes como Pedro Sánchez, Santiago Abascal, Gabriel Rufián, Irene Montero y Ada Colau.

"Consideramos que esta iniciativa puede contribuir a acercar la política a públicos que habitualmente no siguen los formatos informativos tradicionales", explicó Campos, que añadió: "Entendemos que una oportunidad de esta relevancia no puede quedar limitada a determinadas formaciones políticas, dejando fuera a otras fuerzas que también cuentan con representación en el Congreso de los Diputados y que representan a una parte importante de la ciudadanía".

Precisamente, esta semana han pasado por La Revuelta la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, y el líder de Vox, Santiago Abascal. La visita de este último generó un fuerte debate en redes sociales, ya que el tono del programa dejó a un lado el humor para ser más serio y derivó en una conversación que dominó Abascal. Broncano pidió disculpas al día siguiente.

Anteriormente, habían visitado el programa Gabriel Rufián (ERC) e Irene Montero (Podemos). Lo hicieron después del presidente del Gobierno y candidato a la Presidencia por el PSOE, Pedro Sánchez, que fue el primero en aceptar la invitación de David Broncano y su equipo. El 'popular' Alberto Núñez Feijóo estuvo ayer en El Hormiguero pero no ha confirmado si irá a La Revuelta.