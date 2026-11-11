Seguimiento desigual de la huelga en Galicia: los sindicatos hablan de "éxito" y la CEG estima la participación en un 10%

La huelga general convocada para hoy ha tenido una "repercusión mínima", según declaraciones de Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG). No es la opinión de los principales sindicatos en Galicia, CC OO, UGT y CIG, que ha destacado la "elevada participación" por parte de los trabajadores, pero no han dado datos concretos de participación.

Explica Vieites que la participación en Galicia ha estado "entre el 7% y el 15%" dependiendo de la zona y el sector. Así, destaca el caso del metal, en el que CEG cifra el seguimiento "entre un 25% y un 30%" como máximo. Pero en "la inmensa mayoría por debajo del 10%", aclaraba el presidente de los empresarios gallegos, que, además, ha calificado la huelga de "sinsentido" y "huelga política, tal y como ha expresado el propio Gobierno". Juan Manuel Vieites destacaba que la jornada ha sido de "total normalidad".

Sí coinciden en explicar que el seguimiento ha sido desigual dependiendo del territorio. Así, fuentes de CC OO explican que el seguimiento ha sido mayor en las ciudades gallegas con más población, como Vigo, A Coruña o Santiago de Compostela. Algo con lo que está de acuerdo Juan Manuel Vieites, que explicaba "más impacto hay, sobre todo, en las zonas de litoral, que en el interior de Galicia y, sobre todo, en las grandes ciudades gallegas".

Respecto a los piquetes que han estado recorriendo, sobre todo, las principales ciudades de Galicia, la Confederación de Empresarios califica su actuación como "violenta" y denuncia que, "se ha respetado el derecho a huelga, pero no el derecho al trabajo".

Algo que los sindicatos, en cambio, han denominado como "significativa parálisis de la actividad". En la administración pública, sin embargo, las principales fuerzas sindicales han cifrado los servicios mínimos en un 80% y los califican como "abusivos".

Movilizaciones multitudinarias

A pesar del seguimiento de la huelga, menor que el declarado en ocasiones anteriores, sí ha destacado la participación de las diferentes movilizaciones, tanto por la mañana, como especialmente, por la tarde, con más de 30.000 personas en la movilización de A Coruña, según la Policía Local. Muy multitudinaria también la marcha de la tarde en Vigo.

La CIG cifra en unas 100.000 personas las que han acudido a sus manifestaciones en las principales ciudades gallegas esta mañana. Las calles de Galicia se han llenado de personas exigiendo una vivienda digna y un alquiler asequible.

Algo que Vieites calificaba también de "sinsentido" ya que, "ni los trabajadores, ni los empresarios tenemos la potestad de corregir el tema de la vivienda, son las administraciones públicas las que deben ponerse a ello".