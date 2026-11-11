El PP celebra en solitario dos comisiones en el Parlamento gallego ante la ausencia de la oposición

El Partido Popular ha exhibido su mayoría en la Cámara gallega este miércoles, día 11 de noviembre, y ha celebrado en solitario las dos comisiones parlamentarias que estaban fijadas en la agenda del órgano legislativo gallego ante la ausencia de los diputados de la oposición con motivo de la convocatoria de huelga general.

Tanto PSdeG como BNG avanzaron ayer martes que secundarían el paro convocado para este miércoles y que no acudirían a la Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos y la Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

El diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, ha explicado por su parte que no acudió a la Cámara toda vez que es festivo local en Ourense, con la celebración del San Martiño, y tenía actos y eventos como concejal.

La presidenta de la comisión segunda, Carmen Pomar, ha informado de que se cumplía el quórum necesario y ha explicado que si bien habían sido aplazadas dos preguntas orales a petición del Grupo Socialista, sí se han sustanciado las dos realizadas por el PP: una de ellas sobre vivienda y la otra relacionada con los parques caninos urbanos y la creación del primer Centro de protección Animal de Galicia. Además, tampoco se han debatido las proposiciones no de ley al no estar el grupo proponente, el BNG.

De igual modo, en la Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, tras comprobar la presidenta de la Comisión, la popular Cristina Sanz Arias, la existencia de quórum, se han sustanciado solo las iniciativas del PPdeG, una pregunta oral sobre energía eólica y proposición de ley sobre las plazas de abastos, que ha sido aprobada por "unanimidad" al contar con el voto a favor de los nueve diputados del PP presentes.

Fuentes del Parlamento de Galicia consultadas por Europa Press han explicado que la jornada transcurre con normalidad.

Huelga "partidista"

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha acusado este miércoles a la izquierda de convocar una huelga general "insólita" y "partidista", al entender que se trata "de la primera vez que se hace contra la oposición" y "en defensa del Gobierno que más daño ha causado a Galicia.

Prado ha acusado a los manifestantes de ser "defensores del Gobierno que más daño le ha causado a Galicia" en estos ocho años, en referencia a "la gestión de Pedro Sánchez" con "el apoyo de sus socios del BNG". A este respecto, ha señalado al líder de su partido a nivel nacional, Alberto Núñez Feijoo, como "el único capaz de liderar la reconstrucción nacional".

"Hoy los sindicatos y los satélites de los partidos de izquierda también están apoyando esta convocatoria", ha remarcado, señalando al BNG como "cómplice desde hace ocho años del Gobierno 'sanchista'". Así, ha recalcado que apoyar al BNG el próximo 29N "sería lo mismo que apoyar al PSOE".

"Mientras tanto, en el PP somos el partido de los trabajadores, que hoy no se movilizan porque significaría apoyar al Gobierno corrupto, que no construyó ni una sola vivienda y que encareció el coste de la vida en España como nunca antes", ha sentenciado, Prado, que ha incidido en que el PP "está al lado de los trabajadores".