Es oficial: hasta 4 horas de permiso retribuido para votar el 29N si te toca trabajar el domingo

El próximo 29 de noviembre se celebrarán elecciones generales en España. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en estos comicios podrán votar 2.734.437 electores gallegos, de los cuales 517.063 tienen su residencia fuera de España.

La votación del 29N comenzará a las 09:00 horas y terminará a las 20:00 horas. Pero ¿qué pasa si te toca ir a trabajar y no puedes acudir a votar durante esa franja horaria? Esto es lo que dice la ley.

Permisos para votar el 29N

La recta final de noviembre estará marcada por las elecciones generales. El próximo 29 de noviembre, miles de ciudadanos están llamados a las urnas para decidir el rumbo político del país.

Sin embargo, no todos tendrán el día libre para ejercer su derecho al voto. ¿Qué ocurre con quienes tienen que trabajar durante la jornada electoral? ¿Pueden ausentarse de su puesto para acudir a votar?

En este sentido, la legislación establece una serie de medidas para que los trabajadores puedan ejercer su derecho al sufragio.

Aquellas personas que trabajen el domingo 29 de noviembre tienen derecho a ausentarse para poder ir a votar.

"La Administración del Estado adoptará las medidas precisas para que el personal que trabaja por cuenta ajena y el que presta sus servicios el día de las elecciones puedan disponer en su horario laboral de hasta 4 horas libres (retribuidas) para el ejercicio del derecho a voto", contempla la legislación.

A este respecto, Comisiones Obreras explica que cada persona trabajadora tiene derecho a una serie de horas. No obstante, "su número exacto dependerá si la jornada de trabajo coincide en dos o más horas con las de la jornada de votación".

Para los trabajadores a tiempo completo cuyo trabajo no coincida con el de apertura de los colegios electorales o que coincida por menos de dos horas, no tendrán derecho a un permiso retribuido, ya que la jornada de trabajo no le impide ir a votar.

Si el horario de trabajo coincide en dos o más horas con el de la apertura de los colegios y este sea menos de cuatro horas de trabajo, tendrán derecho a un permiso retribuido de dos horas.

A continuación, te detallamos los otros tres supuestos que se pueden dar el próximo 29N:

Trabajadores cuyo horario de trabajo coincida más de cuatro horas pero menos de seis horas con el de la apertura de los colegios electorales: tendrán derecho a un permiso retribuido de tres horas .

. Trabajadores a los que el horario de votación y trabajo les coincide en seis horas o más: tendrán derecho a un permiso de cuatro horas

En el caso de trabajadores a tiempo parcial, se reducen los tiempos de permiso en proporción a las horas trabajadas

Miembros de la mesa

En el caso de ejercer de presidente o vocal de una mesa electoral el 29N, los derechos se amplían.

Según Comisiones Obreras, "es obligación de la empresa conceder un permiso retribuido de la jornada completa durante el día de la votación y cinco horas de la jornada laboral del día siguiente en concepto de descanso".

Para los trabajadores en horario nocturno, "el derecho de reducción de cinco horas de jornada puede ejercerse en el turno de noche siguiente, siempre y cuando se inicie el día inmediatamente posterior al de las elecciones".

Además, los componentes de la mesa electoral que ejerzan como presidente o vocal tienen derecho a percibir una dieta de 75 euros.