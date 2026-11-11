Cancelados 10 vuelos en Galicia por la huelga general: seis en Santiago y cuatro en Vigo

La huelga general se ha dejado notar también en los aeropuertos gallegos, donde este 11 de noviembre se han cancelado 10 vuelos. Los trayectos afectados, sin embargo, no se corresponden necesariamente con los operados durante la mañana y pueden ser también los de la tarde, según han informado fuentes de Aena a Europa Press.

Los vuelos cancelados se corresponden tanto a llegadas como a salidas y se han producido en el aeropuerto de Santiago (seis) y en el de Vigo (cuatro). El aeródromo coruñés "ha operado con normalidad", según las mismas fuentes.

"Pueden ser vuelos que vayan a operar por la tarde y cancelados ya ayer por la huelga o esta mañana", han indicado en relación a los que ha habido cancelaciones.

Esta mañana, sin embargo, aparecen como cancelados los trayectos entre A Coruña y Madrid de las 09:20 horas y el de las 09:20 horas de Santiago a Bilbao. Tampoco operará previsiblemente la conexión entre la capital gallega y Madrid de las 13:30 horas, mientras que el vuelo que tenía previsto llegar a Santiago desde Barcelona a las 10:55 horas tampoco ha aterrizado.

El vuelo Vigo-Madrid de las 09:10 horas tampoco ha salido, y la previsión es que tampoco lo haga el de las 13:30 horas.