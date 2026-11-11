Alerta amarilla en todo el litoral gallego por olas de hasta cinco metros durante la madrugada del jueves

El litoral atlántico gallego permanecerá en aviso amarillo por fenómenos costeros durante las primeras horas de este jueves. Habrá mar combinada del suroeste que podrá alcanzar los cuatro o cinco metros, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el aviso afectará al noroeste y suroeste de la provincia de A Coruña, las Rías Baixas y el Miño de Pontevedra. Las alertas estarán activas desde la medianoche hasta las 9.00 horas de este jueves, 12 de noviembre.

La previsión contempla mar combinada del suroeste de entre cuatro y cinco metros, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.