El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una foto de archivo. César Martínez - Europa Press

Rueda, de viaje en Brasil, delega en Diego Calvo el despacho de los asuntos de la Presidencia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha delegado en el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, el despacho temporal de los asuntos de la Presidencia del Ejecutivo gallego mientras está en Brasil. Así lo recoge el Diario Oficial de Galicia (DOG) este martes.

El viaje del mandatario autonómico obliga a la Administración a proveer su sustitución mientras no regrese y, como es habitual cuando Rueda se encuentra fuera, el elegido para tomar las riendas de los asuntos de Presidencia ha sido Diego Calvo.

El presidente de la Xunta está en Brasil para presidir el Consello de Comunidades Galegas. Rueda tiene la responsabilidad de presidir este ente cuando se reúne en forma de pleno, cada tres años, y también preside su órgano permanente, la Comisión Delegada.

El mandatario autonómico presidirá este martes la reunión de cierre de mandato de la Comisión Delegada del XIII Consello de Comunidades Galegas en la sede del Recreo de Anciáns da Vellez Desamparada, una institución social de la comunidad gallega en Brasil.

Posteriormente, Rueda hará una presentación oficial del Xacobeo 2027, un acto con el que la Xunta busca afianzar el alcance internacional del Camino de Santiago en uno de los mercados emisores de peregrinos y visitantes de mayor dinamismo en América del Sur.

El viaje de Rueda a Brasil continuará mañana miércoles, cuando presidirá la apertura del XIV Pleno del Consello de Comunidades Galegas en la Casa de España, que es la institución que agrupa a la colectividad en Río. Este órgano reúne a los representantes de los gallegos en todo el mundo para analizar la situación de la comunidad en el exterior y definirá las líneas de trabajo para los próximos años.

Este viaje exprés (solo durará dos días) es el segundo desplazamiento institucional del actual presidente de la Xunta al país iberoamericano, ya que en noviembre de 2024 también visitó Brasil para afianzar las relaciones económicas y sociales en el país.