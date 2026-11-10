Ya es oficial: los miembros de una mesa electoral cobrarán más el 29N que en las pasadas elecciones

Las personas que hayan sido designadas mediante sorteo para formar parte de una Mesa electoral, ya sea como Presidente/a o vocal, el próximo 29 de noviembre, deben saber que esta responsabilidad lleva consigo una serie de derechos y compensaciones económicas. Durante toda la jornada electoral, los miembros de las mesas deberán permanecer al frente de sus funciones.

Por este motivo, quienes tengan que desempeñar esta labor recibirán una cantidad económica en concepto de dietas, como compensación al trabajo realizado. Además, también tendrán derecho a una serie de permisos retribuidos con respecto a sus respectivos puestos de trabajo.

¿Cuánto se cobra?

Este 2026, las personas designadas como Presidente/a y vocales para las elecciones generales del 29 de noviembre recibirán una dieta de 75 euros, cinco euros más que en las anteriores votaciones de 2023.

Esta subida fue aprobada por el Ministerio del Interior mediante la Orden INT/650/2026, de 23 de junio, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 27 de junio, cuyo artículo 1 dice: : "Las personas que sean designadas para los cargos de Presidente y Vocal de las mesas electorales, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 y siguientes de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, percibirán una dieta de 75,00 euros".

¿Cobran diferente el/la Presidente/a que los vocales de una Mesa electoral? No, independientemente del cargo y funciones que ejerzas el día de las elecciones, la cuantía a recibir será la misma para todas las personas que constituyan la mesa. "El derecho a la dieta lo será en su importe íntegro, con independencia del tiempo de la jornada electoral que se haya estado desempeñando el cargo", dice la Orden del Ministerio del Interior en su artículo 3.

Si estás llamado como suplente y, finalmente, no se necesitan tus servicios para constituir la mesa, no tendrás derecho a recibir esta cantidad. Tan solo en el caso de adquirir la condición de titular. Eso sí, tienes la obligatoriedad de presentarte en el colegio electoral y permanecer en él hasta saber si debes desempeñar algún cargo.

Otros permisos retribuidos

La Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General (LOREG), establece en su artículo 28 los derechos laborales que corresponden a los ciudadanos que han sido elegidos por sorteo para formar parte de una mesa electoral.

Dice textualmente: "Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios nombrados Presidentes o Vocales de las Mesas Electorales tienen derecho a un permiso retribuido de jornada completa durante el día de la votación, si es laboral. En todo caso, tienen derecho a una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas el día inmediatamente posterior".

Esto quiere decir que si te toca trabajar el 29 de noviembre, tendrás derecho a ausentarte durante toda la jornada electoral sin que esto afecte a tu salario ni tengas que recuperar las horas. Además, el lunes 30 de noviembre podrás disfrutar de un permiso retribuido de cinco horas, sin que la empresa pueda aplicar ningún descuento en tu nómina.