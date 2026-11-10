Cientos de viajeros atrapados en Madrid por la cancelación de trenes con Galicia: "Nos dan cambios para dentro de tres días"

La huelga de maquinistas convocada para este martes 10 de noviembre por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) está dejando incidencias en las conexiones ferroviarias con Galicia. Entre los servicios afectados se encuentran varios trenes con destino a Galicia. Son cientos las personas que a estas horas permanecen en la estación madrileña ante la imposibilidad de continuar sus viajes debido a la cancelación de sus trenes. Hay afectadas conexiones con A Coruña y Vigo. La única conexión con Galicia que parece que operará este mediodía será el tren de las 13:20 horas a Lugo.

Mientras que los primeros trenes del día circularon con normalidad, a media mañana fue cuando comenzó el caos. Una de las conexiones afectadas es el AVE 5273, que cubre la ruta entre Alicante y Ourense y que figuraba como operativo en el plan de servicios mínimos publicado por Renfe para esta jornada. Sin embargo, el tren no ha salido, según denuncia una de las pasajeras afectadas.

La viajera tenía previsto incorporarse al servicio en Madrid, alrededor de las 10:00 horas, para llegar a Ourense y continuar posteriormente su desplazamiento hasta A Coruña.

La pasajera ha trasladado a Quincemil su malestar por la cancelación y por las dificultades para encontrar una alternativa. "Acaban de decir que no admiten cambios, solo devoluciones", explica.

Posteriormente, recibió información sobre la posibilidad de modificar su billete, aunque con una espera de varios días. "Solo están dando cambios de billetes para dentro de tres días", denuncia.

La incidencia se produce en una semana marcada por varias convocatorias de huelga. A la movilización de maquinistas de este martes se suma la huelga general prevista para el miércoles 11 de noviembre, mientras que el jueves 12 continuará el paro ferroviario convocado por Semaf.

Pasajeros atrapados en Madrid por la huelga de maquinistas Cedida

Un tren en servicios mínimos

La cancelación del AVE 5273 resulta especialmente significativa porque el servicio aparece identificado como "Circula" en el plan de servicios mínimos publicado por Renfe para la huelga de este martes.

Sin embargo, según la información trasladada por la pasajera afectada, el tren no ha realizado el servicio previsto, pese a encontrarse entre los que debían operar durante la jornada.

Esta situación contrasta con las declaraciones facilitadas a Quincemil por fuentes de Renfe, que habían asegurado que los trenes incluidos en los servicios mínimos estaban circulando con normalidad desde primera hora de la mañana.

"Todo lo que estaba incluido en servicios mínimos estaba circulando con normalidad", indicaban desde la operadora, aunque advertían de que no podían anticipar cómo evolucionaría la situación durante el resto de la jornada.

Cambios y anulaciones

En relación con las alternativas para los viajeros afectados, Renfe explica que ha habilitado desde primera hora de la mañana cambios y anulaciones gratuitos para quienes tengan billetes para desplazarse durante la jornada de huelga.

Según la compañía, los pasajeros pueden modificar la fecha de su viaje o solicitar la devolución del importe abonado sin gastos adicionales. "Se han habilitado las anulaciones de billetes sin gastos y también el cambio de billete para otra fecha sin gastos", señalan desde la operadora, que recuerda que se trata de una medida habitual durante las convocatorias de huelga.

No obstante, la pasajera afectada por la cancelación del AVE 5273 asegura que las opciones de cambio que le han ofrecido implican esperar tres días para poder viajar.

En su caso, a las personas con destino Coruña les ofrecieron la alternativa de ir en el tren de Vigo, pero "cuando ya estábamos todos esperando nos lo cancelaron", nos cuenta esta mujer afectada. Las alternativas, dice, son: "anular y buscar otra opción que no sea tren o jugártela y esperar". Según las últimas informaciones, Renfe está reubicando a los afectados en otros trenes a medida que es posible, pero hay quien ya opta por otras opciones para llegar a su destino.

Servicios mínimos del 72 %

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido diferentes porcentajes de servicios mínimos para la huelga convocada por Semaf.

En los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia, categoría en la que se encuadran las conexiones entre Madrid y Galicia, se ha fijado un 72% de los servicios habituales, mientras que en Media Distancia el porcentaje alcanza el 65%.

En Cercanías, los servicios mínimos son del 75% durante las horas punta y del 50 % durante el resto del día. Por su parte, en el transporte de mercancías se ha establecido un 20% del servicio programado.

La cancelación denunciada del AVE 5273, pese a estar incluido en los servicios mínimos, deja así a los viajeros afectados pendientes de encontrar una alternativa para llegar a su destino.