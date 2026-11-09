La Xunta niega tener "información adicional" sobre el traspaso de la AP-9 "en los próximos meses"

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha asegurado que no tiene "información adicional" sobre un posible acuerdo con el Gobierno para efectuar "en los próximos meses" el traspaso de la AP-9. Un traspaso al que apuntó este domingo en una entrevista en la Cadena Ser el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

La responsable autonómica ha señalado en declaraciones a los medios que el Ejecutivo gallego no tiene "información adicional" y ha subrayado que "la pelota está en el tejado del Gobierno central".

Allegue, en todo caso, ha remarcado que la postura de la Xunta pasa por la "transferencia", pero "no a cualquier precio". "No queremos una hipoteca para los gallegos", ha insistido la titular de Infraestruturas, que ha recordado también que el Gobierno de Alfonso Rueda ofreció "tres fechas" para una reunión bilateral y "todavía" no tienen "conocimiento".

Las palabras de Torres

Ángel Víctor Torres afirmó ayer que espera llegar a un acuerdo con la Xunta de Galicia para la transferencia de la AP-9 "en los próximos meses" mientras él siga "siendo ministro, aunque sea en funciones". El texto definitivo de la ley, aprobado en julio en el Congreso y cuestionado por el PP, determina que ambas administraciones deberán elaborar una propuesta de acuerdo para llevar a la Comisión Mixta de Transferencia.

Torres ha precisado que hay un acuerdo "en el fondo" y que las diferencias tienen que ver "con cuestiones de índole económica y de recursos más que de otra índole". "A ver si es posible que podamos conseguir, yo creo que sí, llegar a un acuerdo en este asunto en los próximos meses y mientras siga siendo ministro de Política Territorial. Aunque sea en funciones", concluyó el ministro en la entrevista.

Las declaraciones de Ángel Víctor Torres se producen dos días después de que Xunta y Gobierno formalizasen la transferencia a Galicia de las competencias de autorizaciones iniciales de trabajo a personas extranjeras y de aeródromos y helipuertos considerados no esenciales.