Un escaparate de la ciudad de A Coruña con carteles de la huelga. Quincemil.

Estos son los servicios mínimos en la huelga general del 11 de noviembre en Galicia

La Xunta de Galicia ya ha concretado qué servicios deberán mantenerse durante la huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre. La orden, publicada este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), establece los efectivos mínimos que tendrán que trabajar durante una jornada que se extenderá desde las 00:00 hasta las 24:00 horas, aunque la aplicación de los turnos podrá adaptarse a los horarios de cada actividad.

La convocatoria está respaldada por distintas organizaciones sindicales, entre ellas la CIG, CCOO, UGT, CGT, CNT y Solidaridad Obrera. La huelga afectará tanto a trabajadores del sector público como del privado, por lo que la resolución autonómica recoge medidas para garantizar la prestación de servicios considerados esenciales en ámbitos muy diferentes.

Uno de los sectores en los que se notará la convocatoria será el transporte público. En las líneas regulares no integradas de menos de 25 kilómetros deberán mantenerse el 50% de las expediciones habituales en dos franjas horarias: entre las 6:00 y las 9:00 horas y entre las 18:00 y las 21:00 horas.

En los recorridos de más de 25 kilómetros que tengan origen o destino en alguna de las siete ciudades gallegas, la orden establece una expedición de ida y otra de vuelta para los servicios con salida anterior a las 14:00 horas y posterior a las 18:00 horas. Los horarios concretos de los servicios afectados podrán consultarse en la plataforma Bus.gal.

También se establecen condiciones específicas para el transporte escolar. En los desplazamientos obligatorios de más de cuatro kilómetros deberán mantenerse los servicios de entrada a los centros entre las 7:30 y las 10:30 horas y los de salida entre las 13:30 y las 19:00 horas. En los centros de educación especial, por su parte, se conservarán todos los itinerarios.

El transporte de trabajadores contará con expediciones antes de las 9:00 horas y después de las 18:00 horas. En el caso de los desplazamientos de personas mayores dependientes y personas con discapacidad, se garantizarán los servicios de entrada entre las 8:00 y las 11:30 horas y los de salida entre las 16:30 y las 20:00 horas. El transporte de mercancías sanitarias y el funerario tendrán cobertura completa.

Mínimos en las aulas

La resolución también concreta cómo funcionarán los centros educativos durante la jornada de huelga. En los colegios e institutos públicos no universitarios deberá permanecer una persona del equipo directivo y un trabajador subalterno para garantizar la apertura y el cierre de las instalaciones. En los centros con menos de seis unidades, la dirección podrá ser sustituida por un miembro del equipo docente.

Los comedores escolares también tendrán que mantener parte de su actividad. En aquellos que funcionen mediante gestión directa deberá acudir una persona de cocina, mientras que en los de gestión indirecta se garantizará la presencia de un responsable de la empresa de cátering. Además, habrá al menos un auxiliar cuidador en los centros que tengan asignado personal de esa categoría, salvo en los centros de educación especial, que contarán con un mínimo del 20% de sus trabajadores de comedor, ATS, limpieza, cuidadores y personal médico.

En las residencias docentes también se establece una cobertura del 20% del personal de comedores, limpieza y subalternos. Los centros privados y concertados deberán mantener los mismos servicios mínimos que los públicos dependientes de la Consellería de Educación.

En las universidades gallegas, las medidas varían en función de cada institución. En el caso de la Universidade da Coruña (UDC), deberá permanecer una persona del área de conserjería por turno en cada facultad, escuela, centro de investigación y dependencia administrativa. También se garantizará la presencia de un funcionario en el registro oficial de cada campus y de personal de secretaría del rector y de los vicerrectorados.

Atención a mayores

Los servicios sociales tendrán que mantener una actividad suficiente para atender a las personas mayores, dependientes y con discapacidad. En los centros asistenciales privados, los servicios de teleasistencia y la ayuda a domicilio se aplicará la misma intensidad de atención que durante un domingo o festivo. En aquellos centros que permanezcan completamente cerrados esos días, se tomarán como referencia los turnos habituales de los sábados.

La orden recoge además las dotaciones concretas de numerosos centros de atención a mayores y personas con discapacidad. Entre ellos figuran instalaciones de la provincia de A Coruña como las de Vilasantar, Cerceda, Melide, Ortigueira, Sada, Boiro, Muros, Outes, Arteixo y A Laracha, con personal de atención directa, técnicos, gerocultores y trabajadores de servicios generales o limpieza, según las características de cada centro.

En las escuelas infantiles, tanto públicas como privadas y de gestión externalizada, deberán trabajar al menos dos personas de atención directa para garantizar la apertura y el cierre. En aquellas que tengan dos o más unidades abiertas se incorporará, además, un trabajador por cada unidad que permanezca en funcionamiento. También se garantizará el servicio de comedor.

El programa Xantar na Casa, destinado a facilitar menús a domicilio a personas mayores, dependientes o en riesgo de exclusión social, mantendrá el reparto de comida durante la huelga. La Xunta considera esencial esta prestación para asegurar la alimentación de sus usuarios.

Personal sanitario

En el ámbito sanitario, la orden detalla los efectivos mínimos de distintos servicios de la Consellería de Sanidade y de Salud Pública. Entre ellos figura el servicio de Tarjeta Sanitaria, que contará con tres trabajadores administrativos en el turno de mañana y uno en el de tarde.

La Dirección Xeral de Saúde Pública mantendrá dos efectivos para la vigilancia epidemiológica y otros dos para el seguimiento de las campañas de vacunación. También habrá una persona en los servicios de Seguridad Alimentaria y Salud Ambiental para atender necesidades urgentes relacionadas con inspecciones, alertas o brotes.

El Laboratorio de Saúde Pública de Galicia tendrá cuatro trabajadores: dos en el área de Microbiología y otros dos en la de Fisicoquímica. Su cometido será atender las necesidades urgentes relacionadas con las muestras recogidas en el marco del control oficial de salud pública.

La resolución incluye asimismo los equipos de inspección sanitaria de los departamentos territoriales. En el de A Coruña, que abarca las zonas de la capital provincial, Ferrol, Santiago de Compostela y Noia, se establecen efectivos específicos de inspección veterinaria, farmacéutica y de lonjas, además de un equipo de alertas epidemiológicas formado por un jefe de sección, tres técnicos sanitarios y dos gestores sanitarios.

Residuos y medio ambiente

La recogida y el tratamiento de residuos también figuran entre las actividades con servicios mínimos. La orden establece los efectivos necesarios en las instalaciones de tratamiento, las plantas de transferencia y el transporte de residuos, con dotaciones diferentes según cada centro y turno.

En el apartado de transporte de residuos, la resolución recoge 28 conductores para la provincia de A Coruña, dos para Lugo, cinco para Ourense y siete para Pontevedra. También fija personal para las plantas de transferencia repartidas por Galicia, entre ellas las de Boiro, Cee, Curtis, Narón, Ortigueira, Santiago y Vigo.

En materia de saneamiento y abastecimiento de agua, las 27 estaciones depuradoras incluidas en la normativa autonómica deberán funcionar con los mismos servicios que prestan habitualmente los domingos y festivos. Esta medida afecta, entre otras, a las instalaciones de Ortigueira, Camariñas, Cedeira, Muros, Melide, Ribadeo y A Pobra do Caramiñal.

El mismo criterio se aplicará a la estación depuradora de Os Praceres, al sistema de abastecimiento en alta de la margen derecha de la ría de Arousa, al de Cervo-Burela y a las presas de Eiras, Baiona y O Con.

La resolución también establece servicios mínimos para la conservación del patrimonio natural, con personal en los distritos ambientales, parques naturales y centros de recuperación de fauna. En la provincia de A Coruña se incluyen, entre otros, las Fragas do Eume, el complejo dunar de Corrubedo y el Centro de Recuperación de Fauna de Oleiros.

Carreteras y medios públicos

Las infraestructuras viarias deberán mantener los efectivos habituales de un domingo o festivo en las vías de alta capacidad, con el objetivo de garantizar su conservación y mantenimiento. En el resto de carreteras autonómicas se aplicará también una dotación equivalente a la de un domingo.

En las autopistas AG-55, entre A Coruña y Carballo, y AG-57, entre Puxeiros y Val Miñor, se garantizará el personal necesario para mantener operativos los sistemas automáticos de pago y permitir el cobro manual si fuera preciso.

TVG y Radio Galega

La huelga tendrá igualmente repercusión en la programación de los medios públicos gallegos. La Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) deberá mantener una serie de espacios informativos en la Televisión de Galicia y la Radio Galega.

En la televisión se garantizarán las emisiones de ‘Bos días’, ‘Galicia Noticias’, ‘Telexornal 1’ y ‘Telexornal 2’. En la radio se mantendrán ‘Galicia por diante’, ‘A Crónica 14h’ y ‘A Crónica 20h’, además de boletines horarios de aproximadamente cuatro minutos.

La orden establece también la presencia de personal técnico y de otras categorías profesionales para asegurar las emisiones y el soporte necesario. En conjunto, se contemplan 149 servicios mínimos en la CSAG, frente a una plantilla de referencia de alrededor de 640 trabajadores en una jornada comparable. La programación de entretenimiento y otros contenidos podrá reducirse o suprimirse en función de la incidencia de la huelga.