Los sindicatos llaman a la huelga del 11N en Galicia contra los bajos salarios y el precio de la vivienda

La subida del precio de la vivienda, el encarecimiento de la cesta de la compra y las dificultades para mejorar los salarios estarán en el centro de la huelga general convocada para este martes 11 de noviembre en Galicia. CCOO, UGT y CIG llaman a secundar una jornada de paro que pretende ir más allá de las reivindicaciones estrictamente laborales y poner sobre la mesa algunos de los problemas que más afectan a la ciudadanía, especialmente las dificultades para llegar a fin de mes y acceder a un hogar.

La convocatoria cuenta también con la participación del Sindicato de Inquilinas y de diferentes colectivos sociales, que han situado el problema de la vivienda como uno de los principales motivos para salir a la calle. Esta confluencia busca trasladar al ámbito laboral un malestar que, según las organizaciones convocantes, lleva tiempo creciendo y que afecta tanto a quienes buscan emanciparse como a las familias que destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al alquiler o a la hipoteca.

Desde CCOO, Amelia Pérez considera que existen motivos "más que sobrados" para secundar el paro. Aunque reconoce que la situación de Mari Carmen y su desahucio actuó como detonante de la convocatoria, insiste en que las reivindicaciones vienen de mucho antes y responden a problemas estructurales que las administraciones todavía no han conseguido resolver.

"A situación está estrangulando a todo o pobo galego" Paulo Carril, secretario xeral da CIG

"La vivienda es una cuestión estructural, no coyuntural", explica. Pérez advierte de que las dificultades ya no afectan únicamente a los jóvenes que quieren emanciparse, sino también a los trabajadores que ven cómo los incrementos salariales conseguidos en la negociación colectiva terminan absorbidos por las subidas de los alquileres. Una situación que, a su juicio, evidencia la falta de políticas públicas capaces de garantizar un acceso asequible a la vivienda.

La representante sindical también incluye entre los motivos de la huelga la defensa del sistema público de pensiones y de la sanidad. En este último ámbito, denuncia las listas de espera y la situación de la atención sanitaria en Galicia, además de rechazar la criminalización del absentismo laboral cuando, según sostiene, existen problemas de funcionamiento en los servicios públicos.

La CIG comparte el diagnóstico sobre el deterioro de las condiciones de vida, aunque pone especial énfasis en la distancia entre los beneficios empresariales y la evolución de los salarios. Su secretario xeral, Paulo Carril, sostiene que Galicia atraviesa una situación de encarecimiento generalizado que está "estrangulando a todo o pobo galego" y que hace cada vez más difícil mantener unas condiciones de vida dignas.

Carril utiliza varios indicadores para ilustrar esta situación. Según las cifras que maneja la central nacionalista, los precios generales aumentaron un 25,3% desde 2017, frente al 24,1% de los salarios. En el mismo periodo, los alimentos se encarecieron un 40,9% y los alquileres un 60,8%. La CIG también cifra en un 61,9% el incremento de los beneficios de las empresas del IBEX 35. En el caso de la vivienda libre, el encarecimiento medio que señala el sindicato es del 38%, aunque en determinadas ciudades gallegas habría llegado al 79%.

Son cifras que la organización utiliza para denunciar que el crecimiento de los beneficios empresariales no se está trasladando de manera proporcional a los trabajadores. El dirigente sindical también alude a una inflación interanual del 5,5% en Galicia durante septiembre, frente al 4,9% estatal, según los datos oficiales del Instituto Galego de Estatística y del INE. A ello añade la precariedad laboral y las dificultades que encuentra la negociación colectiva, con numerosos convenios pendientes de desbloqueo.

"Non podemos garantir un poder adquisitivo dos salarios, un poder ir á compra e mercar alimentos básicos, ter casa onde vivir ou poder pagar a luz e os combustibles", advierte Carril. La central nacionalista reclama así un plan de choque a los gobiernos gallego y español, además de cambios en las políticas públicas para responder a las dificultades económicas de las familias.

CCOO, por su parte, aporta una lectura diferente de la evolución salarial. Su responsable de negociación colectiva en Galicia, Armando Iglesias, ha señalado que entre 2019 y junio de 2026 los salarios subieron un 25,8%, frente al 25,2% del IPC. Una ligera mejora del poder adquisitivo en ese periodo que, sin embargo, podría verse comprometida por el repunte de los precios registrado en septiembre. Las diferencias en los periodos y los indicadores utilizados explican parte de la distancia entre los diagnósticos sindicales, aunque ambas organizaciones coinciden en señalar las dificultades para afrontar el coste de la vida.

La negociación colectiva

Desde UGT Galicia, Cristóbal Medeiros pone el foco en el bloqueo de la negociación colectiva y en la falta de avances con la patronal. El representante sindical considera que la convocatoria tiene una combinación de motivos laborales y sociales, pero señala que uno de los principales problemas es la negativa empresarial a sentarse a negociar un nuevo acuerdo estatal que sirva de referencia para los convenios colectivos.

Según explica, esta situación dificulta alcanzar mejoras salariales y avanzar en cuestiones como la reducción de la jornada laboral. También denuncia los problemas relacionados con el registro horario y las horas extraordinarias que, según sostiene, se realizan sin contabilizarse adecuadamente. "Se a patronal non se senta a negociar, difícil temos de intentar chegar a acordos", resume.

"As folgas convócanse, pero hai que facelas" Paulo Carril, secretario xeral da CIG.

El representante de UGT considera que las reivindicaciones laborales están directamente relacionadas con el problema de la vivienda. Incluso en el supuesto de conseguir una subida salarial de 100 euros mensuales, advierte, los trabajadores podrían terminar viviendo peor si el alquiler aumenta 200 euros. Por eso, entiende que la mejora de los sueldos debe ir acompañada de medidas que frenen el encarecimiento de los hogares y eviten que las subidas salariales pierdan efecto antes de llegar al bolsillo de los trabajadores.

UGT también quiere defender los avances conseguidos en materia de pensiones, especialmente la revalorización vinculada al IPC. Cristóbal recuerda que los trabajadores ya vivieron etapas de congelación de las prestaciones y considera necesario proteger los acuerdos alcanzados para evitar que se retroceda en derechos. A su juicio, la huelga debe servir tanto para reclamar nuevas mejoras como para defender las que ya se han conseguido.

La organización está desarrollando asambleas con delegados, afiliados y trabajadores, además de desplazarse a los centros de trabajo para explicar los motivos de la convocatoria. Cristóbal destaca también la coordinación con otras organizaciones sindicales y plataformas sociales, incluido el Sindicato de Inquilinas, para preparar las movilizaciones y la logística de la jornada.

Preparada en los trabajos

Las organizaciones sindicales llevan semanas organizando la convocatoria mediante reuniones, asambleas y encuentros con sus representantes en los distintos territorios. En el caso de CCOO, Amelia Pérez explica que el trabajo de preparación ha pasado inicialmente por una ronda de asambleas territoriales y sectoriales, mientras que en los días previos se ha centrado en cuestiones organizativas como la formación de piquetes y la coordinación de los dispositivos previstos durante la jornada.

La representante sindical destaca que se trata de una huelga laboral de 24 horas, aunque su alcance pretende ser mayor gracias a la participación de organizaciones sociales. La intención es que las reivindicaciones no se queden únicamente en los centros de trabajo y puedan trasladarse también a las calles con movilizaciones abiertas a toda la ciudadanía.

"Se a patronal non se senta a negociar, difícil temos de intentar chegar a acordos" Cristobal Medeiros, secretario xeral de UXG

Paulo Carril coincide en la importancia de conseguir que la convocatoria tenga repercusión efectiva en las empresas. "As folgas convócanse, pero hai que facelas", resume. Por eso, la CIG está llevando la preparación a los propios centros de trabajo mediante asambleas y acciones de información, con el objetivo de implicar a la clase trabajadora gallega en una jornada que considera especialmente importante por el contexto económico y político.

El dirigente nacionalista sostiene que las organizaciones deben implicarse plenamente para conseguir que el paro tenga seguimiento y no se limite a una convocatoria sobre el papel. A su juicio, los trabajadores no pueden volver a soportar las consecuencias de una nueva crisis económica mientras continúan las dificultades para acceder a una vivienda, comprar productos básicos o pagar los suministros.

Manifestaciones en Galicia

La huelga general tendrá también su reflejo en las calles, con convocatorias repartidas por las cuatro provincias. La CIG ha organizado 17 movilizaciones para la mañana del 11 de noviembre, mientras que CCOO y UGT preparan sus propias concentraciones y manifestaciones. Por la tarde habrá además marchas conjuntas con colectivos sociales y organizaciones vinculadas al movimiento por la vivienda.

En A Coruña, la jornada tendrá tres convocatorias destacadas. La CIG saldrá a las 12:00 horas desde la plaza de Vigo, mientras que CCOO ha fijado a esa misma hora su manifestación en la plaza de la Palloza. Ya por la tarde, a las 18:00 horas, tendrá lugar una movilización unitaria que partirá del cruce de la avenida de Fisterra con Ronda de Outeiro y terminará en la plaza de Tabacos.

"Queremos emplazar a todas las administraciones y a todos los partidos políticos" Amelia Pérez, secretaria general de CC.OO en Galicia

En Ferrol también habrá dos convocatorias sindicales diferenciadas. CCOO y UGT partirán conjuntamente a las 11:30 horas desde la plaza de España, mientras que la CIG ha fijado su salida a las 12:00 horas desde su sede de la avenida de Esteiro.

En el resto de Galicia, la CIG ha anunciado manifestaciones en Vigo, Carballo, Cee, Pontevedra, Vilagarcía, A Estrada, Santiago, Ribeira, As Pontes, Lugo, Burela, Monforte, Ourense, O Barco y Verín, además de las ya citadas de A Coruña y Ferrol. La mayoría comenzarán a las 12:00 horas, con la excepción de Ourense, donde la convocatoria está fijada para las 11:00 horas. Entre los puntos de encuentro figuran la plaza de A Ferrería en Pontevedra, la plaza Roxa en Santiago, el edificio sindical en Lugo y el cruce de A Dobrada en Vigo.

CCOO participará en las movilizaciones matinales con sus representantes y trabajadores, aunque Amelia Pérez recuerda que están abiertas a cualquier persona que quiera sumarse a las reivindicaciones. Por la tarde, el sindicato se incorporará a las convocatorias unitarias que pondrán el foco especialmente en el acceso a la vivienda.

No es contra la oposición

Una de las cuestiones que rodean a la convocatoria es su posible lectura política, especialmente por celebrarse en un contexto preelectoral. Sin embargo, las organizaciones sindicales rechazan que el paro esté dirigido contra los partidos de la oposición y defienden que sus reivindicaciones interpelan al conjunto de las administraciones y formaciones políticas.

Amelia Pérez sostiene que basta con revisar los manifiestos de la convocatoria para comprobar que el objetivo es situar los problemas cotidianos de la ciudadanía en el centro del debate público. "Queremos emplazar a todas las administraciones y a todos los partidos políticos", explica. CCOO pretende que la vivienda, los salarios y el coste de la vida tengan protagonismo durante la campaña electoral y que las distintas formaciones expliquen qué medidas proponen para afrontar estos problemas.

La CIG también rechaza que la huelga pueda interpretarse como una movilización contra una formación concreta, aunque Paulo Carril reconoce abiertamente que tiene un componente político porque exige cambios en las actuaciones de los gobiernos. La central nacionalista reclama tanto al Ejecutivo gallego como al estatal un plan de choque y considera que las políticas actuales no están ofreciendo una respuesta suficiente a las necesidades de la población.

"Todas as folgas teñen un carácter político" Cristobal Medeiros, secretario xeral de UXT

Desde UGT, Cristóbal introduce un matiz: considera que todas las huelgas tienen, de una manera u otra, un componente político porque las decisiones legislativas y las competencias de las administraciones influyen directamente en las condiciones laborales y sociales. En este caso, señala tanto a la patronal por el bloqueo de la negociación colectiva como a las administraciones autonómicas y municipales por sus competencias en materia de vivienda. "Todas as folgas teñen un carácter político", sostiene, aunque rechaza que eso signifique que la convocatoria esté dirigida contra un partido concreto.

El representante de UGT considera, además, que la proximidad de las elecciones convierte la huelga en un aviso para quienes asuman responsabilidades de gobierno. Las organizaciones quieren que los futuros responsables políticos conozcan las reivindicaciones de los trabajadores y sepan que los sindicatos seguirán reclamando acuerdos y medidas para responder a los problemas que motivan la movilización.

También los de vivienda

La convocatoria del 11 de noviembre también cuenta con la participación de los colectivos de vivienda, que sitúan el encarecimiento de los alquileres y las dificultades para acceder a un hogar entre los principales motivos para secundar la huelga. Anton Tembra, del Sindicato de Vivienda de A Coruña, explica que la movilización se plantea junto a las organizaciones sindicales y otros colectivos para denunciar el incremento del coste de la vida, especialmente el de la vivienda, y reclamar tanto salarios como hogares dignos.

Tembra añade que la protesta también busca defender unos servicios públicos de calidad, al considerar que su progresiva privatización supone otro factor que encarece la vida de la ciudadanía. "Junto con la demanda de un salario y una vivienda dignos también destacamos la necesidad de unos servicios públicos dignos", señala.

En cuanto a la preparación de la jornada, los colectivos de vivienda trabajan en coordinación con los sindicatos laborales y a través de los comités de barrio. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha habilitado una plataforma digital, Toka, en la web folgapolavivenda.gal, para que cualquier persona pueda localizar el comité más cercano, contactar con él y consultar las actividades previstas. También permite impulsar nuevos grupos en aquellos barrios donde todavía no existan.

Cada comité organiza sus propias iniciativas para preparar la huelga, entre ellas el reparto de información, sesiones formativas y talleres. De esta forma, los colectivos de vivienda buscan ampliar la movilización más allá de los centros de trabajo y llevarla también a los barrios.