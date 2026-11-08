En vigor: el trabajador tiene derecho a 5 horas libres retribuidas si forma parte de una mesa electoral

El próximo 29 de noviembre, millones de españoles están llamados a las urnas para elegir al presidente del Gobierno que ocupará el cargo durante los próximos cuatro años. Ayer, sábado 7 de noviembre, finalizó el plazo previsto para recibir en los domicilios las notificaciones de aquellas personas que han sido designadas para formar parte de una Mesa Electoral, ya sea como Presidente/a, vocal o suplentes.

No obstante, el Ministerio del Interior especifica en el portal Infoelectoral que, si la notificación se realiza más tarde, "el retraso no será causa invalidante de la designación". Si has recibido la notificación, debes saber que tienes derecho a determinados permisos retribuidos para poder cumplir con tus obligaciones como miembro de una Mesa electoral.

Reducción de jornada

El próximo 29 de noviembre, los colegios electorales abrirán sus puertas desde las 09:00 horas y permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas, momento en el que se comenzará el recuento de votos.

Si has sido designado para formar parte de una Mesa electoral, ya sea como Presidente/a o vocal, debes conocer los derechos laborales que te corresponden tanto durante la jornada electoral como al día siguiente, lunes 30 de noviembre.

Una de las dudas más habituales entre las personas elegidas para formar parte de una Mesa electoral es si deben acudir a su puesto de trabajo al día siguiente de las elecciones, después de haber pasado gran parte del domingo cumpliendo con esta obligación. La respuesta es que sí, aunque con una serie de particularidades recogidas en la legislación vigente.

En concreto, la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General (LOREG), establece en su artículo 28 los derechos laborales que corresponden a los ciudadanos que han sido elegidos por sorteo para formar parte de una mesa electoral.

Dice textualmente: "Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios nombrados Presidentes o Vocales de las Mesas Electorales tienen derecho a un permiso retribuido de jornada completa durante el día de la votación, si es laboral. En todo caso, tienen derecho a una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas el día inmediatamente posterior".

Esto quiere decir que, si te corresponde trabajar el 29 de noviembre, día de las elecciones, podrás ausentarte de tu puesto de trabajo durante toda la jornada sin que ello afecte a tu salario. No tendrás que recuperar esas horas ni sufrir ningún descuento en tu nómina.

Por otro lado, el lunes 30 de noviembre también tendrás derecho a trabajar cinco horas menos. Se trata de una reducción retribuida, por lo que la empresa no podrá descontarte esas horas del salario. De esta manera, la legislación reconoce el esfuerzo y el tiempo que supone desempeñar estas funciones.

¿Qué ocurre con los suplentes?

El Ministerio del Interior aclara en el portal Infoelectoral lo siguiente: "Si alguno de los suplentes tiene que desempeñar la función por ausencia del titular, tendrá derecho al permiso retribuido y a la reducción de jornada, así como a la dieta. No procederá la concesión de dichos derechos si el suplente no llega a ocupar su puesto en la Mesa electoral".

Esto quiere decir que si acudes a primera hora al colegio electoral como suplente, pero finalmente no tienes que ocupar el puesto porque los titulares se presentan y pueden constituir la mesa, no podrás beneficiarte de estos derechos laborales. Es decir, el permiso retribuido y la reducción de cinco horas del día siguiente únicamente corresponden a quienes solo desempeñen las funciones del miembro de la Mesa electoral.