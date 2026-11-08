El miedo a viajar en tren crece en Galicia tras los accidentes: "Le cogí respeto"

Los accidentes de Adamuz y Urda han conmocionado a todo el país. Especialmente, a aquellos que van en tren habitualmente. Y es que es uno de los principales servicios de transporte público en Galicia. Destaca, sobre todo, el eje atlántico que tiene récord de uso, ya que es el servicio ferroviario más transitado de toda la red española.

Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Viajeros Recurrentes de Alta Velocidad de España (AVRAVE) y las asociaciones que la integran, que representamos a usuarios recurrentes de los servicios públicos ferroviarios de Media Distancia Convencional y Avant destacaban en nota de prensa que "la sucesión de estas tragedias incrementa la preocupación de quienes utilizan el tren a diario para trabajar, estudiar y estar cerca de sus familias".

Por ello es importante saber qué quiere decir esta reacción de reparo. Belén Menéndez, psiquiatra explica que "el miedo es libre, es una reacción natural de defensa" ante un peligro.

Y es que, "en el día a día hacemos muchas cosas que entrañan riesgos, como puede ser ir en tren o en coche, y no nos lo planteamos, vamos en automático" y es precisamente este el cambio que podemos estar experimentando: el ser conscientes, de repente, de que podemos tener un accidente.Dentro de este miedo o reparo a coger de nuevo el tren, la doctora divide la sociedad en tres perfiles principales según la sensibilidad y predisposición a que la respuesta negativa se alargue en el tiempo.

Tres perfiles

En primer lugar, hay personas que no tienen ningún tipo de enfermedad, ninguna predisposición y son personas mentalmente estables. Pueden presentar miedo, porque hasta ahora a lo mejor no se habían planteado nunca que puedes coger un tren y que tenga un accidente. Seguirán cogiendo su tren, normalizarán su vida y en unos días lo habrán olvidado. Es el grupo más frecuente, donde se encuentra la mayoría de la gente.

En segundo lugar, están las personas sin diagnóstico previo conocido, pero que son vulnerables a la ansiedad, sin llegar a ser, a priori, patológico. Esta reacción en ellos va a ser mucho mayor. Incluso, en algún caso, puede haber la necesidad de consultar con un profesional. Porque pueden necesitar un poco de ayuda. Este puede ser el grupo más "problemático", si los síntomas no van a menos en unos días y no piden ayuda profesional.

Y, en tercer lugar, habría pacientes con una patología previa. Sobre todo, con un trastorno de ansiedad, que incluye incluso la obsesividad. Entonces, se les puede desencadenar una desestabilización en relación con lo ocurrido. Estas personas, en general, ya están siendo atendidas previamente por un profesional, así que si hay una descompensación de la patología de base, van a tener la atención que necesitan rápidamente.

Pero vuelve a recordarnos que el miedo, es una emoción básica y fundamental que nos protege de los peligros mientras esté equilibrada y que, además, "cuando ocurre algo así (como los accidentes ferroviarios de este año), con unas consecuencias tan graves, nos da miedo, claro que nos da miedo".

Cómo saber en qué grupo estoy

Como mencionaba la doctora Menéndez, el grupo más numeroso es el primero. El que no tiene patologías previas y es mentalmente estable. Pero, puede surgirnos la duda de ¿estoy en este grupo?¿debería pedir ayuda profesional?

"Si tú tienes miedo, pero te subes al tren y esa emoción no interfiere con tu actividad diaria, en tu vida, se te pasará solo", explica la doctora a este respecto. Y es que, ante tragedias de este calibre, hay que darse tiempo y dar tiempo también a nuestras emociones para situarse.

En cambio, "si este miedo empieza a hacer que no cojamos el tren, que busquemos otras opciones, o que sí nos subamos, pero durante el trayecto vamos incómodos, con inquietud, con sensaciones que no habíamos tenido antes y dura en el tiempo, que pasan los días y no va a menos, hay que consultarlo" nos comenta la doctora Menéndez. En caso de que, nos paralice y sea una emoción que no disminuya con el tiempo, sí recomienda que busquemos ayuda profesional para poder superarlo.

Viajeros habituales

Por otro lado, hablamos con usuarios habituales del ferrocarril en Galicia para saber cómo se sienten después del annus horribilis del ferrocarril español. En muchos casos, la opción de dejar de coger el tren no existe, porque "tal y como está el precio de la gasolina, es que no te compensa" comenta Fran, que hace el trayecto Pontevedra-Vigo varias veces por semana. Además, cree que "si el precio fuera más o menos equivalente, estoy seguro de que mucha gente dejaría de coger el tren".

Es verdad, que la motivación del precio también puede estar vinculada a la sensación de inseguridad. Alberto, usuario habitual de tren en Galicia entre Pontevedra, Vigo, Santiago y A Coruña, explica que "en París no me importó pagar 92€ por un tren para cruzar la ciudad en 14 minutos, porque en coche habría tardado una hora y 45 minutos".

Preguntado sobre los últimos tiempos, Alberto sí recalca que tiene "más nerviosismo e incomodidad desde el accidente" de Urda, . Para Fran, en cambio, fue el de Adamuz el que le hizo ver los viajes en tren de otra forma. "Después del primer accidente sí que le cogí respeto, que no miedo".

No son los únicos. Ellos mismos notan que otros usuarios del ferrocarril están sintiendo esta ansiedad. "Una vez coincidí con una chica, que iba sentada a mi lado" nos relata Fran, "que me dijo que estaba acojonada. Yo le dije que, malo será, no suele caer un rayo dos veces en el mismo sitio". Alberto percibe que "la gente también reacciona más, por ejemplo, cuando el tren traquetea mucho, porque les veo las caras y las miradas".

Incluso, lo notan en la cantidad de viajeros que escogen el tren como medio de transporte. "Yo noto una caída de, sobre un 40% menos de usuarios desde el accidente" de Urda, comenta Alberto, aunque aclara que no tiene el dato oficial, que es solo su sensación. E ilustra esta impresión con una anécdota reciente. "El otro día compré a las 12 de la noche un billete para el día siguiente, esto antes del accidente era imposible".

Respecto al futuro y si seguirán usando el tren para sus desplazamientos habituales, ambos creen que sí. Alberto admite que en los días inmediatamente posteriores al accidente cogió "el coche dos veces y, después me dije, la vida tiene que seguir".