La Xunta amplía la alerta por sequía a 59 municipios de Galicia ante la caída de las reservas de agua

La Xunta de Galicia ha ampliado la declaración de alerta por escasez de agua a cuatro nuevos sistemas de Galicia-Costa, entre ellos los de A Coruña y Ferrol, ante el descenso continuado de los recursos hídricos. La decisión, adoptada por la Oficina Técnica de la Seca, también incluye las zonas de la costa de Pontevedra y Vigo, que se suman a las unidades de los ríos Lérez y Anllóns, que permanecían en alerta desde el pasado mes de agosto.

En total, 59 municipios de las provincias de A Coruña y Pontevedra están incluidos, total o parcialmente, en alguna de las zonas afectadas por esta declaración. Se trata del segundo nivel más elevado previsto en el Plan especial de sequía y supone intensificar las medidas para conservar el agua disponible, aunque no implica automáticamente restricciones en el consumo.

En el área de A Coruña, la alerta afecta a la ciudad herculina y a Cambre, dentro del sistema del río Mero, Arteixo y la ría de A Coruña. En el entorno de Ferrol, la medida alcanza a Ares, Cabanas, A Capela, As Pontes, Cerdido, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Valdoviño, Moeche, Neda, San Sadurniño y As Somozas.

También se encuentran en esta situación Vigo, Baiona, Gondomar, Nigrán, Redondela, Soutomaior, Oia, Fornelos de Montes, Mondariz y Pazos de Borbén, además de A Guarda y O Rosal, en la costa pontevedresa. A estos municipios se suman los que ya estaban afectados por la alerta en las cuencas de los ríos Lérez y Anllóns.

Posibles restricciones

La declaración de alerta permite a los municipios adoptar medidas para reducir el consumo de agua en función de las necesidades de cada sistema de abastecimiento. Entre las posibles limitaciones figuran el baldeo de calles, el llenado de piscinas o el riego de jardines, considerados usos no prioritarios.

La Xunta distingue esta situación de la declaración de sequía prolongada, que también se mantiene en toda la demarcación de Galicia-Costa debido a que las precipitaciones acumuladas continúan por debajo de los valores habituales. Esta última declaración tampoco supone por sí misma restricciones en los usos y consumos.

En paralelo, otros 64 municipios gallegos permanecen en situación de prealerta, una fase de vigilancia reforzada en la que se intensifica el seguimiento de la meteorología, los caudales de los ríos y los niveles de los embalses. En estos casos también se promueve un uso responsable del agua y se solicita a los ayuntamientos que comuniquen diariamente sus datos de consumo.

Los embalses, al 38%

La situación de los recursos hídricos refleja la evolución desfavorable de las últimas semanas. Los embalses destinados al abastecimiento en la demarcación de Galicia-Costa se encuentran actualmente al 38,04% de su capacidad, casi 27 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado en las mismas fechas del año pasado.

La Oficina Técnica de la Seca tomó la decisión tras analizar diferentes indicadores, entre ellos las previsiones meteorológicas, los caudales medios de los ríos y la ocupación de los embalses. Aunque se esperan precipitaciones durante los próximos días, la Xunta considera que la reducción de las lluvias se mantiene en el tiempo y justifica mantener la vigilancia sobre el conjunto de la demarcación.

El conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez Iglesias, participó en la reunión junto al director de Augas de Galicia, Roi Fernández. En el organismo también están representados Protección Civil, MeteoGalicia y las consellerías de Sanidade y Medio Rural.