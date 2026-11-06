La Policía alerta en Galicia de una oleada de estafas en portales de venta y alquiler de vivienda

La subida de los precios de alquiler y compra de vivienda está siendo utilizada por los delincuentes para estafar a personas que están tratando de buscar un nuevo hogar. Todos queremos tener una casa buena, bonita y barata, pero, el mercado de la vivienda actual está complicando mucho el poder conseguirlo.

En este caso, si una oferta es demasiado buena para parecer verdad, es que no es cierta. Así es como los ciberdelincuentes están innovando para conseguir, ya no solo dinero, sino también datos personales para cometer posibles suplantaciones de identidad futuras, tal y como alerta la Policía Nacional.

Además, explican que han detectado el incremento de este tipo de campañas fraudulentas en los principales portales de compraventa y alquiler de viviendas. Para ello, los estafadores publican anuncios sumamente atractivos, es decir, pisos céntricos, en excelente estado y a un precio notablemente inferior al de la media del mercado, con el fin de generar una gran demanda.

Modus operandi

Una vez que el interesado contacta, el supuesto propietario o agente inmobiliario suele poner excusas para no enseñar el piso de forma presencial excusándose en que residen en el extranjero o de viaje por motivos laborales. Para avanzar en el proceso, solicitan al futuro inquilino dos requisitos:

1. Pago por adelantado de una fianza, una señal o un mes de alquiler a través de transferencias bancarias o aplicaciones de pago instantáneo. Una vez realizado el pago, desaparecen.

2. Documentación del interesado: Con la excusa de acreditar la solvencia del inquilino o redactar un contrato, solicitan al usuario fotografías del DNI o pasaporte por ambas caras, nóminas recientes, declaraciones de la renta e incluso extractos bancarios. Esta información es almacenada por los delincuentes para suplantar la identidad de las víctimas en la contratación de créditos rápidos, apertura de cuentas en criptomonedas o la comisión de otras estafas online.

En ocasiones, incluso se ha detectado que utilizan la identidad de víctimas para seguir generando nuevos perfiles de viviendas en alquiler con sus datos, con los que conseguirán realizar nuevas estafas.

Consejos de prevención

Desde la Policía Nacional nos dan algunos consejos para evitar este tipo de fraude.

Desconfía de chollos imposibles: Si el precio de un inmueble está muy por debajo de los valores habituales de la zona, es muy probable que se trate de un señuelo.

Nunca pagues por adelantado: Jamás entregues dinero en concepto de reserva, fianza o señal sin haber visitado físicamente el inmueble y sin haber firmado un contrato legal en presencia de ambas partes.

No envíes documentación personal sensible a la ligera: Evita compartir copias de tu DNI, nóminas o datos bancarios a través de aplicaciones de mensajería (como WhatsApp o correo electrónico) a desconocidos. Si es estrictamente necesario, añade marcas de agua a los documentos indicando su uso exclusivo para esa gestión.

Mantén la comunicación dentro de la plataforma: Los estafadores suelen intentar desviar la conversación rápidamente a aplicaciones externas para evitar los sistemas de seguridad de las webs.

Verifica la identidad del anunciante: Busca referencias del inmueble y del supuesto propietario. En la mayor parte de las ocasiones, las fotos de los pisos son robadas de otros anuncios reales publicados en internet (puedes comprobarlo realizando una búsqueda inversa de imágenes en Google).

Y nos recuerdan que si tenemos sospechas de haber sido víctima de una estafa de este tipo o hemos compartido documentación comprometedora, se aconseja recopilar todas las pruebas posibles (capturas de pantalla, justificantes de pago, conversaciones) y denunciarlo de inmediato, así como notificarlo a la entidad bancaria para bloquear posibles cargos.