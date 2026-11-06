A partir de la tarde de este viernes 6 de noviembre comienzan las lluvias en buena parte de Galicia El Tiempo

Los meteorólogos avisan: llega una borrasca que dejará lluvias "fuertes y persistentes" este fin de semana en Galicia

El tiempo en Galicia estará marcado este fin de semana por la llegada de la borrasca Bruna, que comenzará a dejar sus efectos a partir de la tarde de este viernes. La comunidad se prepara así para varias jornadas de inestabilidad meteorológica, con lluvias, viento y un empeoramiento a lo largo de los días.

La situación será complicada en algunos puntos de Galicia, donde las precipitaciones podrán ser intensas y persistentes, mientras que las rachas de viento y el fuerte oleaje también cobrarán protagonismo. Un temporal que mantendrá en alerta a distintas zonas de la comunidad durante los próximos días.

Llega la borrasca 'Bruna'

Galicia se prepara para un fin de semana marcado por el mal tiempo debido a la llegada de la borrasca 'Bruna', que comenzará a dejar sus efectos a partir de la tarde de este viernes. Las precipitaciones, las fuertes rachas de viento y el temporal marítimo serán los protagonistas de los próximos días, con especial incidencia en la vertiente atlántica.

La situación se prolongará hasta comienzos de la próxima semana, aunque será a partir del domingo cuando las condiciones meteorológicas empeoren.

Rafael Sánchez, meteorólogo de la delegación de Aemet en Galicia, indica a este medio que la borrasca "empieza a afectarnos esta tarde y se mantendrá durante los próximos días". El episodio dejará precipitaciones fuertes, persistentes y acompañadas de tormenta, además de vientos muy intensos y mal estado de la mar.

En cuanto a las lluvias, el experto señala que "va a haber precipitaciones esta tarde y mañana por la mañana", mientras que durante la tarde del sábado serán menos frecuentes. Sin embargo, la tregua será breve, ya que el domingo volverá a intensificarse y "de forma casi continua se va a mantener el mal tiempo", apunta.

La Aemet advierte de que los mayores acumulados de lluvia se registrarán en la vertiente atlántica, donde las precipitaciones podrán ser localmente fuertes o muy fuertes, además de persistentes. También se esperan rachas de viento intensas, especialmente en las zonas más expuestas, las áreas altas y el litoral.

➡️ A partir do sábado, cambio importante de tempo: chegada de borrascas atlánticas con abundantes precipitacións en Galicia. https://t.co/f6JeoNqS01 — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) November 4, 2026

A partir del domingo, el temporal marítimo ganará protagonismo en la costa occidental gallega, donde el viento fuerte estará acompañado de olas que podrían alcanzar cinco o seis metros.

Detrás de este episodio se encuentra una borrasca situada en el Atlántico que se irá profundizando al oeste de las Azores y permanecerá estacionaria antes de acercarse al noroeste peninsular al inicio de la semana. A partir del miércoles se espera que las precipitaciones pierdan intensidad.

Sánchez explica que se trata de "una borrasca típica de otoño" y que su particularidad está en su rápido desplazamiento. En lugar de avanzar con rapidez de oeste a este, como suele ser habitual, "se queda más o menos estacionaria en el noroeste de la península y nos afecta de forma continua durante más tiempo".