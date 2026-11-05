Xunta y Gobierno firman traspasar a Galicia la competencia de permisos de trabajo a extranjeros

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Cedida

El Gobierno central y la Xunta han formalizado este jueves el traspaso de competencias de permisos de trabajo a extranjeros y de aeródromos y helipuertos no declarados de interés general y deportivos a la comunidad gallega. El primero de ellos será efectivo desde el 1 de marzo de 2017, mientras que el segundo estará operativo ya en enero.

Los acuerdos han sido adoptados por la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, reunida en Santiago de Compostela y presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. La delegación del Ejecutivo gallego ha estado encabezada por el consejero de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo Pouso.

Torres ha comparecido posteriormente con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

"Estos acuerdos son el resultado de la colaboración permanente entre ambas administraciones y ponen de manifiesto la voluntad del Gobierno de España de continuar avanzando en el desarrollo del marco constitucional y estatutario de distribución de competencias en Galicia, mediante el diálogo y la cooperación institucional", indicó el ministro de Política Territorial.

La cesión de competencia de los permisos de trabajo implicará la adecuación de 14 metros cuadrados de oficinas, así como la creación de cinco puestos de trabajo que la Xunta cubrirá con sus propios medios y 150.000 euros.

El Estado aporta 9.200 euros en el caso de los aeródromos y helipuertos no comerciales para acompañar la competencia. Esta medida afecta a 40 infraestructuras que mantendrán su titularidad, pero la Xunta asume las funciones de ordenación.

De ellas, 36 tienen titularidad pública y están dedicadas a servicios fundamentales como lucha contra incendios, transporte sanitario o salvamento marítimo. Las cuatro restantes son de titularidad privada, y tienen funciones diversas de índole deportiva, como escuelas de vuelo u operaciones de aviación general.

Estos acuerdos se suman a la transferencia en materia de gestión del litoral aprobada el año pasado y efectiva desde el 1 de julio de 2025. Esta fue la primera competencia asumida por Galicia en 17 años, y también la primera en esta legislatura en la que, previsiblemente, se sumarán otras dos en 2026.

Permisos de trabajo

En materia de autorizaciones de trabajo de personas extranjeras, Galicia asumirá funciones relacionadas con la tramitación y gestión de las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena cuando la actividad laboral se desarrolle en la comunidad autónoma.

El traspaso incluye también las autorizaciones de trabajo para actividades de temporada, la gestión colectiva de contrataciones en origen en los trámites de carácter laboral y la verificación de determinados requisitos vinculados a las autorizaciones por arraigo sociolaboral y socioformativo.

La Administración General del Estado (AGE) mantendrá las competencias relativas a la legislación aplicable, las relaciones internacionales, la orientación de las ofertas de empleo hacia determinados países y las autorizaciones de residencia y trabajo que no son objeto de este acuerdo, entre otras funciones.

El Gobierno explica que para hacer efectivo el traspaso se incorporarán cinco puestos de trabajo vacantes de personal funcionario, distribuidos entre las cuatro provincias gallegas: dos en A Coruña y uno en cada una de las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra. El acuerdo tendrá efectividad el 1 de marzo de 2027.

Competencias de aeropuertos

Respecto a los aeropuertos y helipuertos no calificados de interés general y deportivos, la comunidad autónoma asumirá funciones que hasta ahora desempeñaba la AGE. Entre ellas, la aprobación de los proyectos de construcción y modificación de estas instalaciones, así como de sus planes e instrumentos de ordenación y delimitación de las respectivas zonas de servicio.

Galicia también modificará su construcción, modificación y apertura al tráfico aéreo, previa solicitud de los informes preceptivos en materia de seguridad aérea establecidos por la normativa estatal.

El Estado seguirá ejerciendo las funciones vinculadas a sus competencias en materia de aeropuertos de interés general, control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico aeronáutico y matriculación de aeronaves, así como las relativas a la seguridad y la inspección aeronáuticas.

La transferencia tendrá efectividad a partir del 1 de enero de 2027 y se establecen mecanismos de colaboración, coordinación y seguimiento entre ambas administraciones para garantizar la adecuada asunción de las nuevas funciones.

La AP-9

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha exigido por su parte explicaciones a Alfonso Rueda sobre el traspaso de la AP-9, asegurando que el PP no tienen prisa. "¿Por qué la Xunta de Galicia, por qué Alfonso Rueda no quiere aceptar la transferencia de la AP-9? Tantos años pidiendo esa transferencia y ahora resulta que, cuando llega, no la quieren", se ha preguntado el socialista.

Besteiro ha añadido que el Gobierno central ha sido "absolutamente facilitador" a la hora de realizar las tres transferencias que se han efectuado en 2025 y 2026, pero ha advertido: "Nuevas competencias implican nuevas responsabilidades". A este respecto, el socialista ha criticado la falta de actuaciones de la Xunta tras obtener la gestión del litoral.