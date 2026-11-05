Un escaparate de la ciudad con carteles de la huelga. Quincemil.

El PP gallego califica la huelga del 11N de "incitación a la violencia" y BNG y PSdeG animan a la movilización

A falta de algo menos de una semana para la huelga general, convocada para el próximo 11 de noviembre, los principales partidos gallegos han vuelto a pronunciarse sobre esta movilización. Por una parte, el PPdeG mantiene una postura contraria a la protesta, mientras que BNG y PSdeG animan a la ciudadanía a secundarla y salir a la calle.

En un acto en A Coruña, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, rechazó por completo la convocatoria de la huelga por no haberse producido otra en las últimas dos legislaturas

Prado aludió a una publicación de Ione Belarra, secretaria general de Podemos, en la que afirma que "van a arder las calles. El próximo día 11 todos a la huelga".

"La huelga que tiene convocada la izquierda y los sindicatos, que durante 8 años de gobierno de Pedro Sánchez no hicieron absolutamente nada, parece que está convocada en contra de la oposición. Es insólito. Es la primera vez que se convoca una huelga contra un partido que no gobierna y que no tiene responsabilidades de gestión en este momento", afirmó.

En la convocatoria oficial no se señala a la oposición como destinatario de la protesta, sino que se especifica que "no responde a una única decisión ni señala a una sola institución", sino que se dirige a "empresas, organizaciones empresariales y a las distintas administraciones y gobiernos".

Para la popular, la huelga es "una incitación al odio y a la violencia".

En este sentido, Prado se refirió a lo ocurrido el miércoles 21 de octubre en la ciudad herculina.

Tras un acto de Santiago Abascal en la plaza de María Pita, que contó con una manifestación contra la presencia de Vox en A Coruña, tuvieron lugar varios disturbios y cargas policiales por la mañana en la plaza y de nuevo por la noche, en este caso en varias zonas del centro tras finalizar una concentración en protesta por la actuación de la Policía.

"Los comercios y el sector de la hostelería tuvieron que cerrar debido a la ola de inseguridad, saqueos y violencia", afirmó.

En aquella jornada sí se produjeron altercados con quema de mobiliario urbano por la noche, pero no consta ningún robo en locales.

Desde Santiago, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, enviaba un mensaje distinto.

La nacionalista ha animado a la ciudadanía a salir a las calles el 11N para defender "unha vida digna".

En declaraciones recogidas por Europa Press, Pontón critica que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ameace" a los sindicatos.

Además, Pontón ha reivindicado la importancia de esta huelga que reclama "mellorar as condicións de vida" de la gente para lograr "unha vida digna" con salarios "dignos" y que se pueda tener una vivienda "con normalidade".

Para la líder del BNG, la huelga responde al "malestar" de la sociedad en una situación con diferentes gobiernos como responsables.

"O custo da vida é cada vez maior, acceder á vivenda é un privilexio e hai miles de mozos que non poden alugar máis que unha habitación. Non sei que futuro queremos construír e lle damos á xente nova", continuó antes de pedir que se secunde la huelga.

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, mantuvo una reunión con los secretarios gallegos de CCOO y UGT.

Tras la misma, declaró que el partido apoya el paro y formará parte de las movilizaciones, aunque el Gobierno central sea una de las administraciones a quien se dirigen las reclamaciones.

Para Besteiro, "los únicos que se pueden sentir comprometidos son aquellos precisamente que quieren recortar todos esos derechos".

El socialista también sostiene que los sindicatos y el partido coinciden en la "oportunidad" de esta huelga y en sus objetivos, que pasan por la negociación colectiva, salarios que permitan vivir, servicios públicos fuertes y el acceso a una vivienda digna.

Besteiro defendió la subida salarial y la apuesta por la vivienda pública admitiendo que los esfuerzos "no son suficientes".

Por eso el PSdeG animará a la ciudadanía para "tomar conciencia" ante "quien quiere recortar esos derechos que costó tanto tiempo y sacrificio por parte de muchas generaciones conseguir".

El líder socialista denunció también la retirada de los papeles que llevaron los sindicatos al Parlamento sobre la huelga, una situación que también criticaron los propios sindicatos.

Reivindicaciones

Este jueves, el secretario de UGT, Cristóbal Medeiros, afirmaba que esta es una huelga "por la dignidad, por un techo y por un trozo de pan".

El líder sindical denuncia que "suben mucho más los precios de los alquileres de lo que pueden subir los salarios" y también que "pese a tener trabajo no da para vivir".

Para la secretaria de CCOO, Amelia Pérez, los motivos de la huelga tuvieron su chispa en el desahucio de Maricarmen que se explica por "un problema de políticas de vivienda estructural en este país que se come la mayor parte de los incrementos salariales".

En un comunicado este sindicato, que como UGT se reunió también con el Frente Amplio en Galicia, recuerda sus demandas socioeconómicas y laborales que, piden, deben reflejarse también en los programas políticos de cara a las elecciones generales del 29N.

Pérez recalcó que esta es "una huelga que se convoca contra los especuladores, contra los que bloquean la negociación colectiva, contra los que votan en contra de las mayorías sociales en el Congreso y contra los que quieren que la clase trabajadora pague decisiones geoestratégicas como las guerras".

Así, las reclamaciones pasan por solucionar el acceso a la vivienda, mejorar los salarios subiendo el salario mínimo interprofesional, la defensa de los derechos laborales ante medidas contra el absentismo o la necesidad de la negociación colectiva.

"La huelga general es el 11N pero nuestras reivindicaciones continúan más allá de esa fecha", concluyó.