Ya es oficial: este es el dinero que te descontarán de tu sueldo si haces huelga general el 11N

El próximo 11 de noviembre tendrá lugar una huelga general por la vivienda y contra el coste de la vida en Galicia y en el resto de España. De este modo, todos los trabajadores que lo deseen podrán ejercer este derecho fundamental reconocido en la Constitución Española. La convocatoria, impulsada por los sindicatos de CCOO y UGT, llega 14 años después de la última huelga general promovida por ambas organizaciones.

No obstante, los trabajadores deben tener en cuenta que secundar la huelga tendrá consecuencias en su nómina, ya que se les descontará el salario correspondiente a la jornada no trabajada. Aun así, ejercer este derecho no puede acarrear represalias por parte de la empresa: los trabajadores no podrán ser sancionados por participar en el paro ni las empresas podrán contratar a personal externo para sustituir a quienes secunden la huelga.

Dinero que te descuentan

"Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad", así establece la Constitución Española en su artículo 28.2 este derecho fundamental.

También lo recalca el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 4.1, que incluye la huelga entre los derechos laborales básicos de los trabajadores.

Sabiendo que la ley te ampara y que ejercer este derecho no puede repercutir negativamente en tu trabajo, sí lo hará en tu bolsillo.

El artículo 6 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, dice lo siguiente: "Durante la huelga se entenderá suspendido el contrato de trabajo y el trabajador no tendrá derecho al salario". Esto quiere decir que la parte proporcional de tu sueldo al día de la huelga no lo cobrarás, por lo que tu nómina de noviembre será ligeramente menor.

Además de lo correspondiente a tu salario base, complementos y pluses, también se descontará la parte proporcional de las pagas extraordinarias o de beneficios y la parte proporcional correspondiente a la retribución del descanso semanal (domingo y festivos), siempre y cuando el mismo quede comprendido dentro del período de huelga.

En el mismo artículo también se indica que "el trabajador en huelga permanecerá en situación de alta especial en la Seguridad Social, con suspensión de la obligación de cotización por parte del empresario y del propio trabajador. El trabajador en huelga no tendrá derecho a la prestación por desempleo, ni a la económica por incapacidad laboral transitoria".

Huelga general en Galicia

Un escaparate de A Coruña con carteles de la huelga Quincemil.

"A suba dos prezos que a pague o capital. Queremos vivir dignamente", así es el lema con el que CIG (Confederación Intersindical Galega) hace un llamamiento a los gallegos y gallegas para secundar la huelga general.

Entre todas las reivindicaciones, la CIG reclama al Gobierno y a la Xunta un Plan de Choque con medidas que garanticen de forma apropiada, entre otras cosas, la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.375 euros mensuales este 2026, el derecho a la vivienda, la intervención pública en los sectores estratégicos, una mayor protección social y el refuerzo de los servicios públicos.