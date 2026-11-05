Detenidas en Galicia 12 personas pertenecientes a una red de distribución y 'vuelcos' de droga

Efectivos del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de A Coruña, en una actuación conjunta con la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de A Coruña y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, en el marco de la Operación Petronium-Heracles, han desarticulado una red dedicada a la distribución y 'vuelcos' de droga en Galicia, con 14 presuntos implicados, de los cuales 12 resultaron detenidos y dos investigados.

En la operación se han investigado numerosos delitos como tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y receptación.

Además, el pasado 29 de octubre, un agente y otros siete detenidos en un operativo contra el tráfico de drogas en A Coruña, relacionado con esta operación, ingresaron en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Así lo ha decretado la jueza de la plaza 3 del Tribunal de Instancia de Betanzos tras el paso a disposición judicial de cinco de los arrestados. Entre ellos había un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La operación comenzó con la investigación sobre un joven varón, vecino de Villagarcía de Arosa, quien supuestamente se valía de otras personas para realizar transportes de cocaína y para gestionar plantaciones de marihuana situadas en varios municipios de la provincia de A Coruña.

Tras pocos meses de investigación, se observó que el objetivo principal se relacionaba con varios vecinos de Ferrol y Narón, conocidos por su vinculación al crimen organizado, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Estas personas conducían vehículos de alta gama y mantenían un alto nivel de vida.

Según se ha podido acreditar en la investigación, entre las acciones que habría llevado a cabo la organización criminal se encontraba el engaño a un vecino de Narón que llegó a entregar la suma de 255.000 euros por 30 kilos de cocaína de los cuales 29 resultaron ser cemento.

Durante los nueve meses que duró la investigación, se llevaron a cabo numerosas vigilancias sobre los catorce presuntos implicados en la organización, pudiendo establecer las conexiones y relaciones entre ellos y los numerosos delitos investigados.

También fuera de Galicia

La organización realizaba las entregas de droga principalmente en la comarca del Salnés en Pontevedra, así como en las ciudades de Ferrol, Narón, A Coruña y en la localidad de Betanzos, aunque se detectaron también transportes a la provincia de Zamora.

A finales del mes de octubre, se produjo la detención de tres miembros de la organización criminal cuando realizaban una entrega de cocaína en la comarca del Salnés en Pontevedra, cuyo destino final sería Betanzos. Los investigadores pudieron interceptar el vehículo en la localidad coruñesa y la sustancia estupefaciente oculta. El juzgado competente decretó el ingreso provisional sin fianza para los tres.

Finalmente, en la fase de explotación de la operación se realizaron 17 entradas y registros donde se localizaron diversas sustancias estupefacientes (cocaína, hachís, ‘MDMA’ y heroína), seis armas de fuego, grandes cantidades de munición y alrededor de 138.000 euros en efectivo. Además, se incautaron doce vehículos, dos de ellos de alta gama.

Entre los inmuebles inspeccionados destacan una morada en la localidad de Narón, empleada como piso de seguridad o “guardería” para ocultar armamento, droga y caudal ilícito, así como un domicilio de la ciudad de A Coruña donde funcionaba un punto de venta de estupefacientes.

El número total de individuos implicados en la operación es de 14, de los cuales se ha procedido a la detención de 12 de ellos y a la investigación de otros dos.

El pasado día 28 de octubre, tras ponerse a disposición judicial a los principales investigados, la autoridad judicial decretó prisión provisional sin fianza para cinco de los detenidos.

La investigación ha sido tutelada por la Sección Civil y de Instrucción Plaza número 3 de Betanzos, contando con la estrecha colaboración del Fiscal Delegado Antidroga de A Coruña.