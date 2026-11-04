La política gallega valora la dimisión de Óscar Puente como un gesto de "dignidad" y "lógica"

Este martes por la noche, Óscar Puente comunicaba en la Diputación Permanente su decisión de dimitir como ministro de Transportes, unos días después del trágico accidente ferroviario de Urda en el que fallecieron 69 personas. Tras el anuncio, políticos del PSdeG y del BNG han valorado la decisión.

Desde los socialistas, tanto el secretario xeral del partido en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, como el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, pusieron en valor el gesto del ya exministro de Transportes.

Besteiro compartió una foto junto a Puente en sus redes sociales, afirmando que "en tiempos de antipolítica, Óscar Puente representa lo mejor de la política". Su decisión, para el líder del PSdeG, "marca un camino claro en el que la dignidad, la coherencia y el compromiso van de la mano".

Por su parte, Pedro Blanco, en línea con el propio discurso del exministro, aseguró que "la política también es una cuestión de dignidad. Dar la cara, asumir responsabilidades y actuar pensando siempre en el interés general".

El delegado reiteró también que "hoy Óscar Puente ha demostrado que no todos somos iguales", en un mensaje que concluyó enviando "todo mi reconocimiento y un abrazo fuerte" al exministro.

Desde el BNG, su portavoz nacional, Ana Pontón, que ya había pedido la dimisión de Puente, declaró que "a dimisión era un paso imprescindible, por respeto ás vítimas e por asumir responsabilidades políticas".

Dado el paso, "agora toca investigar até o final, que non se repitan os erros de Angrois e sobre todo, tomar as medidas necesarias para que un accidente así non volva suceder nunca máis".

Néstor Rego, diputado nacionalista en el Congreso, también valoró el anuncio de Puente como "o lóxico nesta situación" al "asumir responsabilidades políticas e dimitir. Foi o que o BNG expresou na comparecencia".

Como Pontón, Rego pide "unha investigación profunda e independente e medidas urxentes de seguranza ferroviaria".

Dentro de las filas del PPdeG no ha habido, por el momento, ninguna valoración sobre la dimisión de Puente.

Horas antes de su anuncio en la Diputación Permanente, en un acto en Santiago, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmaba que si el presidente Pedro Sánchez mantenía a Puente como ministro de Transportes era porque lo utilizaría "como escudo" en un contexto preelectoral, al tiempo que afirmó que que "le dejará caer" si le conviene.