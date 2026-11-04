Ya es oficial: si te ha tocado estar en una mesa electoral el 29N, puedes librarte en estos casos

Los ayuntamientos tienen de plazo desde el pasado 31 de octubre hasta hoy, miércoles 4 de noviembre, para realizar el sorteo que determinará quiénes deberán formar parte de las Mesas electorales. Por tanto, como muy tarde, el sábado 7 de noviembre deberían llegar las notificaciones a los domicilios de las personas designadas en aquellos municipios que hayan esperado hasta el último día para celebrar el sorteo.

Si eres de las personas seleccionadas para formar parte de una Mesa electoral, ya sea como Presidente/a, uno de los dos vocales o suplente, debes saber que dispones de un plazo de siete días, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, para presentar las alegaciones correspondientes si existe alguna causa justificada que te impida desempeñar la función.

Motivos legales excluyentes

Estas son las causas personales que justifican, por sí solas, que el miembro designado de una mesa electoral sea relevado del desempeño del cargo:

Ser mayor de 65 años y menor de 70

La situación de discapacidad, cualquiera que sea el grado de esta, sin que resulte necesario aportar certificado médico

La condición de pensionista de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez

La situación de incapacidad temporal para el trabajo, acreditada mediante la correspondiente baja médica

La gestación a partir de los seis meses de embarazo y el período correspondiente de descanso para el cuidado del menor por la madre biológica, por el progenitor distinto de esta, o en los supuestos de adopción, de guarda con fines de adopción y de acogimiento. Deberá acreditarse mediante certificado médico

El internamiento en centros penitenciarios o en hospitales psiquiátricos, lo que se acreditará mediante certificación de los responsables de los mismos

Haber formado parte de una Mesa electoral con anterioridad, al menos en tres ocasiones en los últimos diez años, siempre que su excusa no impida completar la mesa con electores de su propia sección

Ser víctima de un delito, declarado o presunto, con orden de protección en vigor frente a alguien incluido en el censo de esa misma mesa

El cuidado del lactante por sus progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores

El cuidado directo y continuo, por razones de guarda legal, de menores de doce años o de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial

El cuidado directo y continuo de familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo

Motivos a estudiar por caso

Estas son las causas que pueden justificar la excusa atendiendo a cada caso concreto y que debe valorarlas la Junta Electoral de Zona:

La lesión, dolencia o enfermedad física o psíquica que, aunque no haya dado lugar a una declaración de incapacidad para el trabajo, impida ejercer las funciones de miembro de una mesa electoral. Debe entregarse un certificado médico

La condición de pensionista de incapacidad permanente total para una determinada profesión, siempre que los factores determinantes de la incapacidad concurran también por analogía en el desarrollo de las funciones de miembro de la mesa electoral. Debe entregarse un certificado médico

La situación de riesgo durante el embarazo o la lactancia natural

La previsión de intervención quirúrgica o de pruebas clínicas relevantes en el día de la votación, en los días inmediatamente anteriores, o en el día siguiente a aquella, siempre que resulten inaplazables. Deberán ser acreditadas mediante los correspondientes informes o certificaciones de los facultativos y de los centros

La pertenencia a confesiones o comunidades religiosas en las que el ideario o el régimen de clausura resulten contrarios o incompatibles con la participación en una mesa electoral

El cambio de la residencia habitual a un lugar situado en otra Comunidad Autónoma cuando, además de dicha circunstancia, se justifique la dificultad de poder formar parte de una mesa electoral

La realización de eventos familiares de especial relevancia, que resulten inaplazables o en los que el aplazamiento provoque perjuicios económicos importantes, siempre que el interesado sea el protagonista o guarde con este una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad

Ser madre o padre de menores de catorce años, cuando se acredite que se trata de una familia monoparental o que el otro progenitor no puede ocuparse del menor durante la jornada electoral. Deberán acreditarse documentalmente

Razones profesionales

Quienes durante el día de la votación deban prestar sus servicios a las Juntas Electorales, a los Juzgados y a las Administraciones Públicas que tengan encomendadas funciones electorales

Quienes deban prestar durante la jornada electoral servicios esenciales de la comunidad de importancia vital, como los de carácter médico, sanitario, de protección civil, bomberos, etcétera

Los directores de medios de comunicación de información general y los jefes de los servicios informativos que deban cubrir la jornada electoral

Los profesionales que deban participar en acontecimientos públicos a celebrar el día de la votación, que estén previstos con anterioridad a la convocatoria electoral, cuando el interesado no pueda ser sustituido y la no participación del mismo obligue a suspender el acontecimiento, produciendo perjuicios económicos relevantes

Plazos para alegaciones

Las notificaciones llegarán a los domicilios de aquellas personas que hayan sido elegidas en el sorteo e irán acompañadas del manual, del que se editarán 900.000 ejemplares para estas elecciones del 29N. En el caso de Galicia, serán enviadas en gallego y castellano.

Una vez recibida la notificación, se procede al turno de alegaciones para todas aquellas personas asignadas que quieran justificar que no pueden acudir a la mesa. Para ello habrá un plazo de siete días. La resolución de estas solicitudes se realizará en un plazo de 5 días desde la presentación de alegaciones.

También se puede comunicar a la Junta Electoral de Zona de la imposibilidad de desempeño del cargo al menos 72 horas antes de la constitución de la Mesa el día de votación. Por último, también existe la posibilidad de comunicar la imposibilidad sobrevenida con posterioridad al plazo anterior hasta antes de las 08:00 horas del día de la votación.