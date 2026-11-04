Detienen a un hombre en Galicia por robar a personas de avanzada edad con el método "de la siembra"

La Guardia Civil de Carballo ha detenido a un hombre e investiga a otro, ambos de Madrid, como presuntos autores de 20 delitos de hurto, estafa, falsedad documental y pertenencia a un grupo criminal por delitos cometidos en las cuatro provincias gallegas.

En la operación, denominada Pitchu, participaron también efectivos de la Guardia Civil de O Milladoiro y de la Policía Nacional de Vigo-Redondela y de Santiago de Compostela.

Las actuaciones comenzaron en septiembre por una denuncia interpuesta en Corcubión por una vecina de Cee que, según detalló, fue víctima de un robo en el aparcamiento de un supermercado.

Según su relato, tras depositar sus compras en el maletero de su coche en el aparcamiento y ocupar el asiento del conductor, una mujer se aproximó a la ventanilla para advertirle de que se le habían caído unas monedas en la parte posterior del automóvil.

Tras ir a comprobarlo y regresar instantes después, la víctima constató la sustracción de su bolso, que contenía su terminal telefónico, tarjetas bancarias y documentación personal.

Este método, conocido como el de "la siembra", fue el utilizado por los acusados para cometer más delitos.

Identidades falsas

En total, el entramado descubierto estaba compuesto por dos hombres y dos mujeres que se desplazaban por todo el territorio nacional empleando vehículos tipo SUV alquilados mediante identidades falsas.

Una vez en aparcamientos situados al aire libre, habitualmente de centros comerciales o supermercados, se fijaban en personas de avanzada edad cuando guardaban sus compras en el maletero.

Así, como le sucedió a la vecina de Cee, una de las integrantes alertaba a la víctima de una supuesta caída de monedas al suelo o le solicitaba indicaciones a centros médicos, floristerías o tanatorios. Aprovechando la distracción, otro miembro accedía al vehículo para robar el bolso y abandonar el lugar.

60.000 euros

Después de efectuar el robo, los presuntos autores desbloqueaban el teléfono móvil y accedían a las aplicaciones de banca electrónica de los titulares. Seguidamente, acudían al cajero automático más próximo para retirar la totalidad del efectivo disponible en las cuentas antes de deshacerse de los efectos personales.

A través de este procedimiento, entre los meses de septiembre y octubre perpetraron un total de 20 hechos delictivos distribuidos por las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, generando un perjuicio patrimonial conjunto que asciende a 60.000 euros.

La primera detención se produjo el pasado 28 de octubre en Santiago, en una intervención que contó con el apoyo de componentes de la Guardia Civil de O Milladoiro y de efectivos de la Policía Nacional de la capital compostelana.

Dos días después, el 30 de octubre, gracias a la cooperación de la Policía Nacional de Vigo-Redondela (Pontevedra), se procedió a la investigación de un segundo integrante de la organización, a quien se le atribuyen los mismos ilícitos penales.

Las diligencias están en manos del Tribunal de Instancia de Guardia de Santiago de Compostela que ha ordenado el ingreso en prisión del detenido.