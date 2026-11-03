Pontón y Besteiro acusan a Feijóo de usar el accidente de Toledo para pedir la suspensión de la huelga

La líder nacional del BNG, Ana Pontón, y el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, han criticado este martes al líder del PP Alberto Núñez Feijóo por pedirles a los sindicatos que desconvoquen la huelga general. El de Os Peares asegura que mantener el paro tras el trágico accidente ferroviario de Toledo es "un grave error"

"Quero dicirlle a Feijóo que é moi grave que se queira cuestionar un dereito fundamental como é o dereito a folga. Creo que isto fala moi ben de cales son os principios democráticos de Feijóo. Pero cuestionar esa folga apelando a unha traxedia que se cobrou a vida de 69 persoas é unha indecencia moral e política que deixa moi claro quen é, e que, desde logo, retrata a quen a fai", denunció Pontón.

La portavoz nacionalista replicó al líder del PP que en política, "como na vida", no todo vale y lo acusó de usar el accidente para "atacar aos traballadores e traballadoras que convocan unha folga xeral para defender unha vida digna, para defender salarios decentes, para defender o dereito á vivenda".

Pontón considera que esta "indecencia moral" retrata a Feijóo y al PP, "cada vez máis ultra", y señala que es "curioso" que se convoque una huelga por el derecho a la vivienda y que el de Os Peares crea que es contra su partido: "Temos todos unha declaración política de que o PP, cando se fala de defender o dereito á vivenda, deixa moi claro que vai seguir defendendo o dereito á especulación".

La líder del BNG aprovechó para criticar la gestión de Feijóo durante su etapa al frente de la Xunta de Galicia ("dinamitar a política social de vivenda, paralizar a construción de vivenda pública") e hizo un llamamiento a movilizarse por el derecho a una vivienda digna, para demostrar que la ciudadanía no permitirá que le recorten derechos y libertades.

"É inaudito que quen aspira a presidir o Goberno de España recorra á dor das vítimas e das súas familias para frear unha folga por salarios e vivenda que se convocou tres semanas antes da traxedia", afirmó por su parte Besteiro, que añadió: "Ninguén convocou esta folga contra o PP, pero se Feijóo se dá por aludido será porque sabe moi ben o que votou".

El líder socialista recordó que el 2 de octubre el PP tumbó, con Vox y Junts, los decretos de vivienda."Quen votou contra protexer as familias que non poden pagar o alugueiro non pode pedirlle agora á xente traballadora que non saia á rúa", afeó Besteiro, que también le echó en cara a Feijóo haber votado contra el decreto que autorizaba a Renfe a endeudarse hasta 671 millones para renovar trenes y ejecutar planes de mantenimiento.

El secretario xeral del PSdeG, por último, hizo referencia al aviso que Feijóo les dio a los sindicatos, a los que advirtió que si comienzan la legislatura con "un problema reputacional" serán "máis débiles". "Aínda non gañou nada e xa lles está dicindo como os vai tratar se non fan o que el quere", concluyó Besteiro.