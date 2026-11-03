Varias personas cogen papeletas para ejercer su derecho a voto durante las últimas elecciones generales Eduardo Briones

Pacma se queda fuera de las elecciones del 29N en A Coruña y Ourense: Galicia tendrá 12 partidos

El Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma) no concurrirá a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre después de que sus candidaturas al Congreso por A Coruña y Ourense no hayan sido proclamadas oficialmente.

La decisión reduce de 13 a 12 el número de formaciones políticas que participarán en los comicios en Galicia. En total, serán 38 las candidaturas al Congreso, frente a las 40 presentadas inicialmente, una cifra que coincide con la de las últimas elecciones generales celebradas en julio de 2023.

Así se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este martes, que incluye las listas proclamadas una vez finalizado el proceso de revisión de las candidaturas.

En el caso del Senado, se mantienen las 26 listas registradas en Galicia, una cifra inferior a la de los anteriores comicios, en parte debido a los acuerdos electorales entre diferentes formaciones.

Nueve listas en A Coruña

La provincia de A Coruña es una de las dos circunscripciones gallegas en las que se han producido cambios tras la proclamación definitiva de las candidaturas.

Con la exclusión de Pacma, los electores coruñeses podrán elegir entre nueve listas al Congreso de los Diputados: PP, PSOE, BNG, Frente Amplio, Podemos, Se Acabó la Fiesta (SALF), Frente Obrero, Vox y el Partido Comunista dos Traballadores da Galiza (PCTG).

Para el Senado habrá seis opciones: PP, BNG, Senado de Progreso, Vox, Podemos y PCTG.

De las doce formaciones que concurrirán en Galicia, ocho presentan candidaturas al Congreso en las cuatro provincias: PP, PSOE, BNG, Frente Amplio, Podemos, Se Acabó la Fiesta, Frente Obrero y Vox.

Entre las novedades respecto a las generales de 2023 destacan la presencia de Podemos por separado y la incorporación de Se Acabó la Fiesta, la formación de Alvise Pérez que debutó en las elecciones europeas de 2024.

Las candidaturas por provincia

Pontevedra será la circunscripción gallega con mayor número de listas, con once candidaturas al Congreso y ocho al Senado.

A las ocho formaciones que concurren en toda Galicia se suman, para el Congreso, PCTG, Escaños en Blanco y Por un Mundo Más Justo. Estas tres opciones también presentan candidaturas al Senado por la provincia.

En Ourense, la otra circunscripción afectada por la exclusión de Pacma, habrá diez listas al Congreso y siete al Senado. Además de los ocho partidos presentes en toda la comunidad, concurren a la Cámara baja PCTG y Por un Mundo Más Justo.

Por su parte, Lugo será la provincia con menos opciones electorales, con ocho candidaturas al Congreso y cinco al Senado. Es, además, la única circunscripción gallega en la que no se presenta el PCTG.

Acuerdos para el Senado

La configuración de las candidaturas a la Cámara alta refleja también los acuerdos alcanzados entre diferentes formaciones políticas.

Uno de ellos es Senado de Progreso, la coalición que reúne al PSOE y Frente Amplio para estas elecciones.

Las listas recogen asimismo el acuerdo político entre PP y Vox para el Senado. En Pontevedra, la formación de Santiago Abascal ha presentado una candidatura con un único titular, el ingeniero industrial Manuel Torres, además de sus correspondientes suplentes.

De este modo, los votantes de las cuatro provincias gallegas encontrarán cinco opciones comunes para el Senado: PP, BNG, Senado de Progreso, Vox y Podemos.