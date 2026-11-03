Los incendios arrasaron 5.318 hectáreas en Galicia hasta agosto, cuarta cifra más baja en 10 años

Los incendios forestales quemaron entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026 un total de 5.318,9 hectáreas en Galicia. Una cifra que está lejos de las cerca de 120.000 hectáreas arrasadas en la ola de fuegos de 2025 y que supone la cuarta más baja de la década, según el balance que ha hecho este martes la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en el Parlamento gallego.

Las hectáreas arrasadas por las llamas hasta el mes de agosto superan a las de 2018 (2.599,66 hectáreas), 2024 (2.644,70) y 2021 (4.403,18), pero están muy lejos de las tres dramáticas olas de incendios de 2025 (118.763,65 hectáreas), 2017 (62.096,26) y 2022 (51.642,58).

Gómez explicó durante su intervención, según recoge Europa Press, que este verano hubo menos incendios y que las llamas afectaron a una superficie menor, a lo que sumó una "respuesta más rápida" que el año pasado. La conselleira de Medio Rural señaló a este respecto que no hay "ningún triunfalismo", ya que "no hay lugar para la autocomplacencia".

Galicia solo registró dos grandes incendios forestales hasta agosto: el de Ponteareas (886 hectáreas en abril) y el de Calvos de Randín (520 hectáreas en septiembre). El resto de los fuegos quemaron menos de 500 hectáreas, aunque la superficie total arrasada ascendió hasta las 5.318, de las que 3.100 hectáreas fueron arboladas y el resto de monte raso.

La conselleira de Medio Rural, además, cifró en 1.470 incendios los incendios registrados en 2025, mientras que este año bajaron a 1.227, un 16,5% menos. La superficie arrasada disminuyó un 95,6% frente al año anterior.

La activación de la Situación 2, con peligro para casas, se produjo en siete ocasiones en 2026, 98 menos que las 105 de 2025.