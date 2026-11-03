AP-9: La Xunta exigirá en Bruselas el expediente sobre la nulidad de la prórroga de la concesión

La Xunta exigirá en Bruselas el expediente completo sobre la nulidad de la prórroga de la concesión de la AP-9. Mientras, En Colectivo ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, tener una respuesta sobre las prórrogas de la AP-9 y la AP-66 cuestionadas por Bruselas antes del próximo 26 de noviembre.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, viajará mañana hasta la capital belga con la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza, para reunirse con el director general de los Servicios Jurídicos de la Comisión Europea, Alberto de Gregorio, al que le trasladarán la necesidad de conocer la tramitación europea del expediente.

El Gobierno gallego, señaló Allegue, quiere conocer el expediente y cuál fue la respuesta que el Estado le dio a la CE tras el dictamen sobre la prórroga de la concesión. La conselleira de Infraestruturas denunció que el Ministerio de Transportes denegó la documentación el año pasado, por lo que la Xunta presentó un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional que se encuentra visto para sentencia.

"Es una cuestión fundamental para Galicia. Y Galicia necesita saber qué está pasando. Queremos conocer cómo está ese expediente y qué puede suceder a consecuencia del mismo", añadió Allegue.

La conselleira de Vivenda e Infraestruturas también abordará en este viaje la financiación europea dirigida al fomento de la vivienda pública. Allegue también se reunirá mañana en Bruselas con el eurodiputado del PP Borja Giménez Larraz, ponente de vivienda en el Parlamento Europeo, para abordar el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

La petición de En Colectivo

La Asociación de Consumidores En Colectivo, por otro lado, ha enviado una carta a Pedro Sánchez y a Óscar Puente para exigirles una respuesta pública y documentada antes del próximo 26 de noviembre sobre las actuaciones previstas para dar cumplimiento al dictamen motivado de la Comisión Europea de 17 de julio de 2025, que cuestionó la legalidad de las prórrogas de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66.

La entidad denuncia que han pasado más de 15 meses desde que Bruselas concluyó que las ampliaciones de ambas concesiones constituyeron modificaciones sustanciales que debieron someterse a licitación competitiva, instando a España a corregir las infracciones apreciadas. Bruselas, además, advirtió de que el asunto podría ser llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Gobierno remitió una respuesta a Bruselas el 17 de septiembre de 2025 y En Colectivo considera necesario conocer qué medidas concretas ha adoptado desde entonces, qué actuaciones contempla para revisar las prórrogas y cuándo prevé abordar una solución a la situación jurídica de ambas autopistas, cuyas concesiones se prolongan hasta 2048 en Galicia y 2050 en Asturias.

La carta plantea tres exigencias: que el Gobierno impulse, a través del Consejo de Ministros o de los órganos competentes, los procedimientos necesarios para revisar las prórrogas y, cuando legalmente corresponda, promover su anulación.

En segundo término, que facilite al Tribunal Supremo toda la documentación relevante que obre en su poder, respetando los cauces y restricciones legales aplicables. Finalmente, que explique públicamente su respuesta a la Comisión Europea, las actuaciones desarrolladas y el calendario previsto para resolver esta situación.

La iniciativa contará con un espacio específico de adhesión en www.alianzadelnoroeste.com, donde se podrá consultar la carta y manifestar expresamente el apoyo a sus solicitudes. La asociación prevé presentar al Gobierno las adhesiones verificadas, como parte de la documentación de seguimiento de esta iniciativa.