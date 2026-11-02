La Xunta da luz verde a seis nombramientos en sus secretarías y direcciones generales

El Consello da Xunta ha dado este lunes el visto bueno a varios cambios en la estructura del Ejecutivo gallego generados tras los nombramientos de Ángeles Vázquez como conselleira de Política Social e Igualdade y Nicolás Vázquez como titular de Medio Ambiente e Cambio Climático. Los órganos directivos de la Xunta sufren modificaciones que se completarán la próxima semana.

La nueva secretaria xeral técnica de Igualdade será Carmen Bouso Montero, hasta ahora secretaria xeral técnica de Medio Ambiente, por lo que cambia de consellería con Ángeles Vázquez. Licenciada en Derecho por la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Bouso nació en Oviedo en 1964 y en 1990 fue nombrada letrada de la Xunta. Desde entonces, ha pasado por varios cargos dentro del Ejecutivo autonómico.

La vacante que deja Carmen Bouso será ocupada por Gonzalo Mosqueira. Este lucense ingeniero de Caminos y licenciado en Derecho fue director de Augas de Galicia en 2015 y, desde 2024, ocupa el puesto de gerente. El Consello da Xunta ha aprobado este lunes su nombramiento como secretario xeral técnico de la Consellería de Medio Ambiente.

Nicolás Vázquez dejó libre el puesto de secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético al aceptar el cargo de conselleiro de Medio Ambiente, por lo que ahora será sustituido por Isaac Rosón. Ingeniero naval y oceánico, había tomado posesión como director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica en diciembre de 2025.

Eloína Injerto, por otro lado, cesa como directora xeral de Promoción da Igualdade, puesto que ahora ocupará la hasta ahora directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático Paula Uría.

La dirección xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático pasa a manos de Ignacio Maestro Saavedra. Ingeniero de Caminos, fue director xeral de Mobilidade y durante los dos últimos años ejerció como jefe del servicio del litoral de la provincia de A Coruña. Lleva en la Xunta desde 2016, cuando entró como subdirector xeral de Infraestruturas do Transporte.

Perfecto Rodríguez Muiños asumirá la dirección de Persoas con Discapacidade, puesto del que cesa Begoña Abeijón. El que fuera alcalde de Ponte Caldelas entre 2003 y 2015 era actualmente el gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Otro cese que se ha formalizado este lunes es el de María Francisca Gómez, secretaria xeral de la Consellería de Política Social e Igualdade.

Todos los cambios han sido anunciados este lunes por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras el Consello da Xunta celebrado este lunes. El mandatario autonómico ha agradecido los "servicios, dedicación y lealtad" de las tres personas que cesan en sus puestos y ha explicado que la previsión es que la próxima semana se cubran las vacantes que quedan en la dirección de las consellerías de Medio Ambiente y Mar.