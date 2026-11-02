Previsión de temperaturas para mañana, martes 3 de noviembre

Previsión de temperaturas para mañana, martes 3 de noviembre Meteored (Web)

Galicia

Los meteorólogos avisan: hasta 10 ºC menos en las próximas 48 horas en Galicia con mínimas bajo cero

La llegada de una masa de aire de origen polar, procedente del interior de Europa, provocará un notable descenso de las temperaturas

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El inicio de noviembre estará marcado por un importante cambio de tiempo. La llegada de una masa de aire polar provocará un notable descenso de las temperaturas en Galicia en las próximas 48 horas.

Dos mujeres conversan en un salón.

En algunos puntos, la bajada rondará los 7 ºC, pasando de máximas de 22 ºC a valores de apenas 15 ºC en cuestión de dos días. El descenso será todavía más acusado en las zonas de alta montaña, como Pedrafita do Cebreiro (Lugo), donde se espera un ambiente más frío.

Hasta 10 ºC menos en 48 horas

Después de un inicio de otoño cálido, Galicia se prepara para la llegada de una masa de aire de origen polar continental. "Provocará un descenso térmico generalizado, que será especialmente acusado en la mitad norte peninsular", advierte Sergio Escama.

El meteorólogo de Meteored explica que esta irrupción fría, procedente del interior de Europa, "estará acompañada por una DANA que se desplazará de forma retrógrada, de este a oeste, por la mitad norte peninsular".

El descenso de temperaturas comenzará a notarse a partir de mañana, aunque será el miércoles cuando se registre la jornada más fría. En Ourense, se quedarán en torno a los 15 ºC, mientras que en Pedrafita apenas se alcanzarán los 7 ºC.

Así evolucionarán las temperaturas máximas en las principales ciudades gallegas durante los próximos días, según la previsión de la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia):

Lunes, 2 de noviembre

Martes, 3 de noviembre

Miércoles, 4 de noviembre

A Coruña

18 ºC

16 ºC

16 ºC

Ferrol

18 ºC

16 ºC

16 ºC

Lugo

18 ºC

14 ºC

13 ºC

Ourense

22 ºC

17 ºC

15 ºC

Pontevedra

25 ºC

19 ºC

17 ºC

Santiago de Compostela

20 ºC

16 ºC

15 ºC

Vigo

24 ºC

20 ºC

17 ºC

A partir de mañana

Aunque las noches ya registran bajas temperaturas con heladas en algunos puntos del interior de Galicia e incluso valores negativos, por debajo de los 0 ºC, las máximas diurnas continúan por encima de los 20 ºC en ciudades como Ourense y Pontevedra.

Según MeteoGalicia, esta situación está a punto de cambiar. En términos generales, las temperaturas máximas bajarán alrededor de 5 ºC en Galicia mañana, martes 3 de noviembre, respecto a los valores de hoy.

En zonas altas y de montaña, el descenso térmico será algo más pronunciado, oscilando entre 8 ºC y 10 ºC.

"Más que llegar el frío, marcha el calor. No es que venga un frío extraordinario, lo que pasa es que estamos teniendo temperaturas muy altas para la época del año. Ahora nos vamos a ir colocando en valores más propios de la época del año", explican desde el servicio meteorológico gallego a este medio.

Alerta amarilla

MeteoGalicia ha activado la alerta amarilla por mar de viento en el noroeste y oeste de A Coruña. El aviso permanecerá vigente entre las 18:00 horas de hoy lunes y las 06:00 horas de mañana martes, con vientos con intervalos de fuerza 7 (de 50 a 61 km/h).