Los meteorólogos avisan: hasta 10 ºC menos en las próximas 48 horas en Galicia con mínimas bajo cero

El inicio de noviembre estará marcado por un importante cambio de tiempo. La llegada de una masa de aire polar provocará un notable descenso de las temperaturas en Galicia en las próximas 48 horas.

En algunos puntos, la bajada rondará los 7 ºC, pasando de máximas de 22 ºC a valores de apenas 15 ºC en cuestión de dos días. El descenso será todavía más acusado en las zonas de alta montaña, como Pedrafita do Cebreiro (Lugo), donde se espera un ambiente más frío.

Hasta 10 ºC menos en 48 horas

Después de un inicio de otoño cálido, Galicia se prepara para la llegada de una masa de aire de origen polar continental. "Provocará un descenso térmico generalizado, que será especialmente acusado en la mitad norte peninsular", advierte Sergio Escama.

El meteorólogo de Meteored explica que esta irrupción fría, procedente del interior de Europa, "estará acompañada por una DANA que se desplazará de forma retrógrada, de este a oeste, por la mitad norte peninsular".

El descenso de temperaturas comenzará a notarse a partir de mañana, aunque será el miércoles cuando se registre la jornada más fría. En Ourense, se quedarán en torno a los 15 ºC, mientras que en Pedrafita apenas se alcanzarán los 7 ºC.

A semana comeza coas altas presións ao norte, que favorecerán a chegada de aire frío de orixe polar continental a #Galicia. 🌤️ Hoxe, sol con algunhas nubes altas e sen cambios significativos nas máximas. 🥶 Dende mañá, tempo seco, pero con temperaturas en descenso. 📉 https://t.co/32rP3KWTxi — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) November 2, 2026

Así evolucionarán las temperaturas máximas en las principales ciudades gallegas durante los próximos días, según la previsión de la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia):

Lunes, 2 de noviembre Martes, 3 de noviembre Miércoles, 4 de noviembre A Coruña 18 ºC 16 ºC 16 ºC Ferrol 18 ºC 16 ºC 16 ºC Lugo 18 ºC 14 ºC 13 ºC Ourense 22 ºC 17 ºC 15 ºC Pontevedra 25 ºC 19 ºC 17 ºC Santiago de Compostela 20 ºC 16 ºC 15 ºC Vigo 24 ºC 20 ºC 17 ºC

A partir de mañana

Aunque las noches ya registran bajas temperaturas con heladas en algunos puntos del interior de Galicia e incluso valores negativos, por debajo de los 0 ºC, las máximas diurnas continúan por encima de los 20 ºC en ciudades como Ourense y Pontevedra.

Según MeteoGalicia, esta situación está a punto de cambiar. En términos generales, las temperaturas máximas bajarán alrededor de 5 ºC en Galicia mañana, martes 3 de noviembre, respecto a los valores de hoy.

En zonas altas y de montaña, el descenso térmico será algo más pronunciado, oscilando entre 8 ºC y 10 ºC.

"Más que llegar el frío, marcha el calor. No es que venga un frío extraordinario, lo que pasa es que estamos teniendo temperaturas muy altas para la época del año. Ahora nos vamos a ir colocando en valores más propios de la época del año", explican desde el servicio meteorológico gallego a este medio.

Alerta amarilla

MeteoGalicia ha activado la alerta amarilla por mar de viento en el noroeste y oeste de A Coruña. El aviso permanecerá vigente entre las 18:00 horas de hoy lunes y las 06:00 horas de mañana martes, con vientos con intervalos de fuerza 7 (de 50 a 61 km/h).