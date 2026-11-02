Galicia contará con 101 máquinas quitanieves y 19.814 toneladas de sal para hacer frente al invierno

Galicia contará con 101 máquinas quitanieves, 460 profesionales y 19.814 toneladas de sal para hacer frente al invierno. Así lo recoge el Plan Invernal en la Red de Carreteras del Estado, cuya firma de protocolo ha presidido este lunes el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que ha apelado a los conductores y conductoras a ser prudentes.

El objetivo del plan es garantizar la seguridad y la movilidad en los 2.500 kilómetros de vías de titularidad estatal durante el invierno 2026-2027. Para ello, Galicia contará con un dispositivo formado por 460 profesionales y 101 máquinas quitanieves, así como 19.814 toneladas de sal y 3.236.000 litros de salmuera.

El personal dedicado se compone de 252 conductores especializados en quitanieves, 87 encargados y técnicos y 123 operarios de apoyo más que manejan este tipo de maquinaria. La utilización de los medios dependerá de las necesidades concretas en cada día, por el que pueden verse aumentadas las cantidades. La campaña se prolongará hasta el 30 de abril de 2027.

Blanco aseguró que el objetivo del plan es garantizar que las carreteras estatales estén preparadas para el invierno: "Lo más importante es la seguridad de los usuarios y usuarias de las vías". El delegado del Gobierno en Galicia pidió prudencia a la hora de conducir, así como adaptar la conducción a la situación de las carreteras y a las condiciones meteorológicas, reduciendo la velocidad cuando sea preciso.

El protocolo establece la organización y los procedimientos de actuación de los servicios, medios y recursos de la Administración General del Estado disponibles en Galicia y que, ante la predicción de precipitaciones en forma de nieve u otras situaciones climáticas extremas, resulte necesario movilizar para asegurar la correcta circulación, evitando restricciones o retenciones.

La reunión contó con la participación del coronel jefe interino de Zona de la Guardia Civil de Galicia, Luis Germán Avilés Cabrera; el teniente coronel jefe accidental de Tráfico de Galicia, José Ángel Corral Segade; la coordinadora de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Galicia, María Victoria Gómez Dobarro; el jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, Ángel González del Río; y la jefa de Protección Civil de la Delegación del Gobierno, María Dolores Gómez.

¿Qué establece el plan?

El ámbito de actuación de este protocolo abarca la Red de Carreteras del Estado en Galicia sumando autopistas (AP-9 y AP-53), autovías y carreteras convencionales.

El documento especifica los procedimientos de actuación y coordinación que se pondrán en marcha ante una predicción meteorológica adversa y durante su desarrollo, con la definición de los mecanismos particulares de cada fase: alerta, preemergencia y emergencia. También se especifican los mecanismos de información, coordinación y cooperación con los órganos y autoridades de la Xunta y las administraciones locales.

El Plan también determina los tramos de carreteras que pueden resultar más conflictivos en caso de nevadas, los Puestos de Mando Avanzados que se establecerán; las zonas para estacionamiento de vehículos pesados y ligeros en casos de cierre o restricciones de tráfico, y los Centros de Conservación y Explotación donde se sitúan las máquinas quitanieves y otros equipamientos.

Este operativo se enmarca y tiene su base en el "Protocolo para la Coordinación de Actuaciones de los órganos de la Administración General del Estado, ante nevadas y otras situaciones meteorológicas extremas que pueden afectar a la Red de Carreteras del Estado", en el que se establecen las directrices generales para desarrollar mecanismos de cooperación entre todas las administraciones públicas.