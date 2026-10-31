Los colegios electorales estarán abiertos desde las 09:00 horas de la mañana hasta las 20:00 horas de la tarde del 29 de noviembre Shutterstock

Ya es oficial: esta es la fecha límite para notificarte si formarás parte de la mesa electoral del 29N

Hoy, 31 de octubre, arranca el plazo para que los ayuntamientos celebren el sorteo que determinará quiénes formarán parte de las Mesas electorales de cara a las próximas elecciones generales, previstas para el 29 de noviembre, día en el que millones de españoles están llamados a las urnas para elegir quién será el próximo presidente del Gobierno durante los siguientes cuatro años.

El 29 de noviembre los colegios electorales estarán abiertos desde las 09:00 horas de la mañana hasta las 20:00 horas de la tarde, cuando se procederá a llevar a cabo el escrutinio, es decir, el recuento de los votos emitidos en las elecciones.

¿Cuándo se sabe si me toca?

La formación de las Mesas electorales corresponde a los Ayuntamientos bajo la supervisión de las Juntas de Zona. Cada Mesa está integrada por un Presidente o Presidenta y dos vocales.

Los seleccionados deben cumplir una serie de requisitos, como saber leer y escribir y ser menores de 70 años, si bien los mayores de 65 años pueden renunciar en un plazo de siete días.

A su vez, el/la Presidente/a debe contar con la titulación mínima exigida: el título de Bachiller o el de Formación Profesional de Segundo Grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente. Además, cada uno de los miembros de la mesa tendrá dos suplentes.

Dicho esto, tal y como explica la Junta Electoral Central, los sorteos para designar a los miembros de las Mesas electorales "se realizan entre los días vigésimo quinto y vigésimo noveno posteriores a la convocatoria". Tras publicarse la convocatoria en el BOE el pasado 6 de octubre de las elecciones generales del 29 de noviembre, los ayuntamientos deberán llevar a cabo el sorteo entre este sábado, 31 de octubre, y el próximo miércoles, 4 de noviembre.

Una vez celebrado el sorteo y que se hayan elegido el/la Presidente/a y los dos vocales de cada mesa, con sus correspondientes suplentes, la notificación debe realizarse en un plazo de tres días desde su realización. Es decir, dependiendo del día en que se realice el sorteo en tu ayuntamiento, la notificación puede llegarte desde el 3 al 7 de noviembre.

No obstante, el Ministerio del Interior explica en su portal Infoelectoral que si la notificación se realiza más tarde, "el retraso no será causa invalidante de la designación".

Estas notificaciones irán acompañadas del manual, del que se editarán 900.000 ejemplares para estas elecciones del 29N. En el caso de Galicia, serán enviadas en gallego y castellano.

Una vez recibida la notificación, se procede al turno de alegaciones para todas aquellas personas asignadas que quieran justificar que no pueden acudir a la mesa. Para esto habrá un plazo de siete días, mientras que la resolución de estas solicitudes deberá realizarse en un plazo de 5 días desde la presentación de alegaciones.

También se puede comunicar a la Junta Electoral de Zona de la imposibilidad de desempeño del cargo al menos 72 horas antes de la constitución de la Mesa el día de votación. Por último, también existe la posibilidad de comunicar la imposibilidad sobrevenida con posterioridad al plazo anterior hasta antes de las 08:00 horas del día de la votación.