¿Cómo afecta la polarización política a los jóvenes gallegos?: "Hay sentido detrás de la violencia"

Hasta hace poco, las conversaciones tratando de resolver los problemas del mundo no iban más allá de lo que se podía hablar en la terraza de cualquier bar o en la sobremesa de una comida familiar. Tu madre discutiendo con el marido de tu tía sobre cuándo se vivía mejor en España era el pan de cada fin de semana. Los gritos podían llegar hasta la azotea, pero se quedaban allí. En la siguiente comida, seguramente, ya se les habría pasado.

Lo mismo ocurría cuando fuiste creciendo y aprovechabas una tarde en una terraza con tus amigos para tratar de arreglar el mundo. Todos eran libres de opinar, aunque no estuvieran de acuerdo. Sin embargo, parece que esas discrepancias cada vez van a más, hasta el punto de dejar huella también en las relaciones personales.

"La política ha dejado de ser una cuestión de gestión para convertirse en una cuestión de identidad moral. Antes se discutía sobre impuestos o modelos de Estado entre amigos; hoy en día, las diferencias ideológicas se perciben a menudo como diferencias éticas", resume la psicóloga gallega Marina Ortega Otero. O lo que es lo mismo "si no piensas como yo, eres una mala persona". Todo esto, poco a poco, se ha ido trasladando hacia las nuevas generaciones.

Carlos Diz, profesor de Sociología de la Universidade da Coruña y miembro del grupo de investigación Sociedades en Movemento, habla desde la "cautela" e insistiendo en que la sociedad en su conjunto, habitualmente "adultocéntrica", tome responsabilidad de lo que está sucediendo.

"Estamos nunha sociedade que nos empurra á opinión constante e inmediata", apunta, sobre una realidad de la que no escapa la gente joven.

La política ha dejado de ser una cuestión de gestión para convertirse en una cuestión de identidad moral Marina Ortega, psicóloga

El sociólogo huye de respuestas simples para interpretar una realidad "na que hai moitos intereses, actores e grupos de idade diversos".

Esta diversidad es clave.

"Existe o risco de estigmatizar a un grupo social, a mocidade, a partir dunha excepción. Como adultos temos unha posición condescendiente, dicindo que son apáticos, que non participan, que non se implican ou que están desconectados da política", apunta.

Y cuando los jóvenes sí participan, "sospéitase deles".

El experto insiste en que "non por ser novo te comportas dunha determinada maneira", pese a que sí debemos tener en cuenta, especialmente al hablar de menores, que son personas con un carácter o con un pensamiento todavía en formación.

"Los niños son esponjas emocionales... Si ven en casa o en los adultos referentes gritos, desprecio hacia el que opina diferente o la idea de que 'el enemigo no merece ser escuchado', normalizan la hostilidad como la forma estándar de relacionarse", explica por su parte la psicóloga.

Como toda la sociedad, incide el sociólogo, viven en un contexto "de polarización, que está no aire que respiramos" por lo que a la hora de hablar de violencia "haino que facer no seu sentido plural".

Por una parte existe una violencia estructural, vinculada al sexismo, al racismo o a la precariedad, y por otra una más simbólica, centrada en el lenguaje.

Redes sociales

Diz también habla de que "un foco de violencia constante e cotidiana é a clase política, a súa linguaxe ou as redes sociais que priman unha cultura do zasca, da violencia e da competitividade".

En este sentido, pone el foco en hacer "autocrítica" y, en línea con la explicación de la psicóloga, en crear espacios intergeneracionales de encuentro para "non entender ao outro, sexan os pais, políticos ou migrantes, como o inimigo". También en asegurar el acceso a la cultura, especialmente en un momento en el que los tiempos "están mediados polo consumo en plataformas e redes sociais".

Estas son precisamente un elemento que aquellos padres que utilizaban las comidas entre amigos para desahogarse no tenían.

Un comentario en Twitter o en Instagram puede ser más hiriente que cualquier encontronazo cara a cara.

"El odio en redes sociales no es virtual; tiene consecuencias reales", advierte Ortega, que está especializada en psicología social, forense y sanitaria. La agresividad que se normaliza detrás de una pantalla puede terminar trasladándose a la calle y convirtiéndose en confrontación física.

Y en las últimas semanas, esta tensión se ha hecho especialmente visible en distintos puntos de España.

Los enfrentamientos entre quienes protestan en la plaza de Sol y quienes rechazan su presencia, los disturbios registrados en ciudades como Bilbao o Barcelona o los incidentes después de las protestas contra Santiago Abascal en A Coruña son algunos ejemplos de cómo el enfrentamiento político o la violencia virtual puede acabar trasladándose a la calle, pese a que el sociólogo recuerda que el episodio visto en la ciudad gallega difiere mucho de lo sucedido en las capitales vasca y catalana.

La psicóloga explica que esta tensión en el ambiente ya se nota en las consultas y en el día a día de los jóvenes.

En su opinión, la confrontación permanente genera "un estado de alerta psicológica" que puede derivar en "ansiedad, estrés, fatiga emocional o incluso desafección hacia la política".

Y es que, cuando el entorno transmite el mensaje de que "o estás con nosotros o estás contra nosotros", aparece el miedo a quedarse fuera.

"Vivir con la sensación de que cualquier opinión puede ser castigada socialmente, ya sea en clase, en grupos de WhatsApp o en redes sociales, genera en muchos casos un desgaste emocional importante", advierte.

Miedo al rechazo

En este escenario, Marina Ortega distingue dos formas de reaccionar que, aunque parecen opuestas, tienen algo en común: la necesidad de pertenecer al grupo y el miedo al rechazo.

Por un lado, están quienes terminan asumiendo "discursos cerrados o identidades políticas rígidas", incluso cuando no tienen del todo claras sus propias ideas. Pasa sobre todo en la adolescencia y la juventud, en una etapa en la que el grupo de iguales se convierte en un refugio. Y los algoritmos en las redes sociales no ayudan, sino que lo retroalimentan, ofreciéndote el contenido que crees que es más afín a ti.

Hoy en día, añade Diz, "a mocidade está influida polo que ven nas pantallas, que están polarizadas, en mans do fascismo e de propietarios que priorizan uns valores frente a outros e a violencia. As explicacións non son só ideolóxicas, están vinculadas tamén coa emoción, cos afectos e coa necesidade de formar parte de algo".

Por otro lado, están quienes prefieren no manifestarse por miedo a posibles críticas.

"Cuando el espacio público se vuelve hostil hacia la duda o la moderación, quien no se encasilla opta por el silencio", señala Ortega Otero. Esto puede generar inseguridad, frustración y una sensación de aislamiento, al creer que uno es el único que piensa diferente.

Por eso, frente a explicaciones simplistas, el sociólogo incide en que para saber qué le sucede a los jóvenes, "teremos que preguntarlles a eles e escoitar".

¿Peor que los videojuegos?

Antes se criticaba que los niños jugaran a videojuegos violentos para evitar la insensibilidad entre ellos. Pero, ¿qué diferencia hay entre eso y abrir Twitter, Tik Tok, o Instagram hoy en día? "La gran diferencia radica en que los videojuegos violentos se perciben, por regla general y gracias a la narrativa fantástica, como un entorno de ficción delimitado. En cambio, las redes sociales venden la realidad", traduce la psicóloga.

En este sentido, el joven no siente que esté entrando en un juego, sino que está viendo lo que ocurre en el mundo. Por eso, considera que resulta más difícil filtrar el impacto emocional de los mensajes que consume, que pueden influir directamente en su autoestima, su visión de la sociedad y sus relaciones personales.

El sentido de la violencia

Fuera de las pantallas, en todo este contexto entra en juego también la vivienda.

Diz expone cómo figuras tradicionales como los sindicatos se están transformando en algo más novedoso, traspasando el ámbito laboral con nuevos movimientos sociales "que pon de manifesto que, se non temos unha vivienda digna e un traballo digno é imposible facer unha vida. É unha cuestión que está detrás de moito do que está pasando, desa incerteza, desas inseguridades, a falta de espectativas e esa vulneración sistemática dos dereitos fundamentais".

Tendemos a pensar en que a violencia non ten sentido e, moitas veces, a ten. Isto non é xustificala, senón analizala Carlos Diz, sociólogo de la UDC

Otro derecho fundamental, el de manifestación, también está en el centro de las conversaciones de las últimas semanas.

"Hai sentido detrás da violencia. Tendemos a pensar en que a violencia non ten sentido e, moitas veces, a ten. Isto non é xustificala, senón analizala", subraya el experto.

Así, tratando de entender qué hay detrás de los episodios violentos vinculados a la gente joven, el sociólogo explica que lejos de reducirlos a explicaciones simples como que se trata de gente "loca" o de que es una violencia irracional, "é a nosa responsabilidade como sociedade asumir que son un resultado dos nosos procesos de socialización e de estigmatización".

De todas formas, recalca que, sobre todo en el caso de A Coruña, "sería inxusto categorizar a toda unha xeración por un episodio aillado porque, de feito, a propia mocidade que asistiu a estas concentracións se desmarcaron totalmente".

Esto es especialmente importante para "non equiparalos á protesta, que é lexítima e un dereito democrático. Se cuestionamos o propio dereito a mostrar os teus principios, entramos nun terreo de risco".

En lugar de imponer qué pensar, hay que enseñar cómo pensar Marina Ortega, psicóloga

Este derecho debería estar también garantizado por la Policía, a quien socialmente se le atribuye una legitimidad para usar una violencia que, en lugar de definir con ese término, se denomina comúnmente como "fuerza".

"Hai unha corresponsabilidade de todo o que está pasando, pero non lle podes pedir a un rapaz de 15 anos o mesmo que a un político ou un profesor", insiste el sociólogo, que subraya la necesidad de dar lugares de espacio y voz porque "moitas veces, o que pasa son síntomas desa negación constante".

El papel de los padres

Ante este panorama, la psicóloga considera que las familias y los educadores tienen un papel fundamental. No se trata de aislar a los jóvenes de lo que ocurre a su alrededor, sino de darles herramientas para desenvolverse en un entorno en el que están expuestos constantemente a opiniones, mensajes y discursos enfrentados.

"En lugar de imponer qué pensar, hay que enseñar cómo pensar", resume. Para ello, recomienda fomentar el pensamiento crítico en casa, preguntar a los hijos de dónde han sacado una información o qué intereses puede haber detrás de un vídeo, en lugar de limitarse a decirles qué deben creer.

También considera importante que el hogar sea un espacio seguro en el que se pueda discrepar sin miedo a que eso afecte al cariño o a la relación familiar.

A esto se suma la necesidad de acompañar el consumo digital, limitar la exposición a contenidos altamente polarizantes y promover actividades fuera de las pantallas.

Y, sobre todo, el sociólogo insiste en una clave: "Hai que falar e escoitar. Sen diálogo, non hai democracia".