Imagen de uno de los vagones de Iryo descarrilados. Juanma Jiménez Europa Press

Confirmado el fallecimiento de un vecino de A Coruña en el accidente ferroviario de Toledo

Juan Ignacio López Espinosa, un vecino de A Coruña que se encontraba desaparecido tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), ha fallecido. El hombre, que trabajó durante una década en la ciudad herculina en una empresa inmobiliaria y más adelante fue responsable de otra compañía en la zona noroeste, entre Santiago y A Coruña, es uno de los 69 fallecidos en el trágico accidente.

La Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) confirmaba esta misma tarde la noticia.

El hombre, formado en Madrid y que ahora residía en Andalucía, viajaba en el segundo de los coches del AVE de Renfe que colisionó contra el Iryo el pasado miércoles en Urda.

Su familia esperaba tener noticias en Madrid desde el pasado miércoles, cuando se le dio por desaparecido.

Su fallecimiento es el primero vinculado a Galicia de un trágico suceso que deja según los últimos datos a 39 personas ingresadas en hospitales de Castilla-La Mancha, 17 de ellas en estado grave en la UCI. Por otra parte, en las últimas horas 71 personas han recibido el alta médica.

Además, según informa el Centro Integrado de Datos (CID), hay 67 denuncias de personas desaparecidas. Entre los desaparecidos, cinco personas han sido encontradas con vida.

Una docena de notificaciones de la lista de fallecidos, algunos todavía por identificar, ya se han trasladado a las familias. En total se han realizado 65 autopsias, que continúan ininterrumpidamente desde el pasado miércoles "con el mayor rigor y celeridad posible".

La Guardia Civil ha dado ya por finalizados los trabajos de rescate de la tercera jornada en la zona donde colisionaron los dos trenes.

Mañana sábado se retomarán los trabajos con el servicio cinológico.