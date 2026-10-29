Archivo - Trenes de cercanías parados en las vías de una estación de tren de Santiago César Arxina - Europa Press

Casi un 35% de seguimiento de la huelga de Renfe en Galicia y ninguna incidencia

La huelga de maquinistas convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) para hoy, 29 de octubre, ha dejado una jornada sin incidencias en Galicia, de "práctica normalidad".

El seguimiento del paro entre los maquinistas del grupo ha sido, esta tarde, del 34,06%, siendo este porcentaje el más alto de todo el día, según han informado fuentes de Renfe a Europa Press. El que obtuvo menor respaldo fue el turno de noche con un 2,19%, mientras que por la mañana aumentó alcanzando el 23,84%.

Renfe informa de que en Galicia se están cumpliendo los servicios mínimos previstos, a excepción de tres circulaciones: un Larga Distancia Lugo-Madrid y dos Regionales A Coruña-Vigo, uno por sentido. Los viajeros del primero han sido reubicados en otras circulaciones y, en el caso de los Regionales, se ha establecido transporte alternativo por carretera.

Además, recuerdan que como consecuencia de las afectaciones derivadas de la huelga, pueden producirse demoras en algunos servicios. Así ha sido en algunas de las circulaciones del eje atlántico, si bien no han superado los 20 minutos en casi ningún caso.

Renfe destaca también que se han habilitado cambios y anulaciones gratuitos en los servicios programados para hoy y recomienda no viajar cuando sea posible. Asimismo, los viajeros cuyos trenes se vean afectados recibirán información a través de SMS o correo electrónico, mediante los datos de contacto asociados a su reserva.

Dos días de huelga más

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios ha convocado dos nuevas jornadas de huelga en Renfe para los días 10 y 12 de noviembre, quedando justo en medio la huelga general del 11 de noviembre, lo que significa que habrá tres días seguidos de paros en la compañía ferroviaria.

El sindicato de maquinistas ha tomado esta decisión tras el éxito de la jornada de huelga de este jueves, cuyo seguimiento Renfe ha cifrado en un 26,6% en toda España.

El 10 de noviembre los paros serán totales y el 12 de noviembre serán parciales a lo largo de la jornada.

Semaf explica en un comunicado que el conflicto se origina en la falta de convocatoria de negociaciones y de avances desde el acuerdo con Transportes, Renfe y Adif del pasado mes de febrero.

"En octubre hemos constatado que todo sigue exactamente en el mismo punto. Somos plenamente conscientes de que, cuando tienen la voluntad de hacerlo, son capaces de tramitar y aprobar normativas legales en plazos de pocas semanas; lo que falta no es tiempo ni cauces administrativos, sino compromiso real con la seguridad", afirma el secretario general de Semaf, Diego Martín.

Entre sus reivindicaciones, Semaf convoca la huelga para que se limite el período de tiempo de la condición de becario en nuevas incorporaciones, se aumente la protección del personal ante arrollamientos, se implemente un procedimiento operativo ante averías y situaciones de emergencia, y se solucionen las deficiencias técnicas en algunos trenes como los 106.