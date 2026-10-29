La Xunta ha creado el Regace con el objetivo de disponer de los datos de las personas centenarias que residen en la comunidad para conocer más a fondo cómo se encuentran, planificar su atención sanitaria y favorecer la investigación en este ámbito

1.800 personas con más de 100 años viven en Galicia: un registro indaga los secretos de su longevidad

Más de 1.800 personas con 100 o más años viven en Galicia. Una cifra que podría no parecer muy grande en una población de 2,73 millones de habitantes, pero que refleja a la perfección la singularidad de la comunidad gallega cuando se compara con el resto de España.

Y es que estos 1.800 ciudadanos suponen alrededor del 12% de la población centenaria a nivel nacional: una de cada 10 personas con 100 años o más reside en Galicia.

La comunidad gallega dispone, además, de uno de los mejores resultados de esperanza de vida. Los hombres viven de media 81,19 años, que sube hasta los 86,83 en el caso de las mujeres. En ambos casos, se supera el promedio estatal.

Pero, ¿a qué se deben estas circunstancias? Para conocer mejor qué lleva a que Galicia sea una de las comunidades más longevas, la Xunta ha decidido crear un registro en el que los profesionales sanitarios podrán volcar información sobre las patologías y tratamientos de las personas centenarias.

Una forma de conocer mejor las claves de este fenómeno para comprenderlo en el presente y saber cómo afrontarlo en el futuro, pero también de cuidar de esos mayores que tanto aportan a la sociedad.

El registro

La medida, que recibió luz verde del Consello da Xunta el pasado 4 de mayo, fue presentada a mediados de junio por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, la directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, Sofía López, y la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán.

Posteriormente, la orden del 23 de septiembre de 2026 por la que se crea el registro fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el 2 de octubre.

El Rexistro Galego de Persoas Centenarias (Regace) es un proyecto pionero en España que, además de ser un registro de datos y una herramienta estadística, se alinea con la Estratexia galega de saúde 2030 de la Xunta, que apuesta por una sanidad cada vez más preventiva, personalizada y basada en el conocimiento.

Esta herramienta proporcionará información epidemiológica y precisa sobre las personas centenarias, de forma que los profesionales conozcan de primera mano y de manera detallada su estado de salud, permitiéndoles ofrecer una atención más centrada en las características y circunstancias de las personas centenarias.

Algo que repercutirá de forma directa en la planificación de los servicios sanitarios. En una población cada vez más envejecida y con menos nacimientos, es fundamental contar con una atención personalizada y que el servicio público de salud tenga una base sobre la que investigar sobre la longevidad.

Los datos, además, permitirán conocer cuáles son los factores asociados al envejecimiento saludable para orientar mejor las actuaciones preventivas, asistenciales y sociosanitarias. Los mayores estarán mejor cuidados que nunca.

La importancia del Regace

La Xunta está actualmente finalizando las actuaciones necesarias para implantar y poner en funcionamiento la plataforma de recogida sistemática de datos del registro. Una vez esto se produzca, los profesionales podrán acceder al sistema.

"Galicia presenta una realidad demográfica en la que la longevidad tiene una relevancia especial, con más de 1.800 personas centenarias", indican fuentes de la Xunta. La creación de esta herramienta, por tanto, responde a la necesidad de conocer más sobre los factores que influyen en la longevidad y las características sociodemográficas y clínico-epidemiológicas de las personas que alcanzan los 100 años.

El registro está concebido como un sistema de información de ámbito autonómico que facilitará la recogida y el análisis de datos para avanzar en el estudio científico de la longevidad, apoyar la vigilancia epidemiológica, mejorar la planificación y la evaluación de la atención sanitaria, favorecer la investigación en este ámbito y mejorar la atención sanitaria, adaptándola a las necesidades de las personas centenarias.

La herramienta, además, permitirá conocer datos anonimizados por concello, de forma que será posible saber cuántos vecinos y vecinas de más de 100 años hay en cada municipio.

Una forma de disponer de una radiografía de la longevidad en Galicia, conociendo el estado de salud y los factores asociados a una vida larga. El Regace, de esta forma, permitirá identificar y cuantificar las patologías más frecuentes entre las personas centenarias, algo fundamental para conocer más qué enfermedades se asocian a la longevidad.

Las investigaciones en estos ámbitos tendrán que contar con el dictamen favorable del comité de ética de la investigación correspondiente, así como con el consentimiento informado de las personas participantes cuando sea exigible, con los requisitos legales en materia de protección de datos y con las garantías de confidencialidad aplicables.

La Xunta se asegurará de esta forma que las personas centenarias sigan disfrutando de su larga vida anónima mientras se descubren, poco a poco, los secretos para llegar a los 100 años.