Galicia entera se queda en silencio por las víctimas del accidente de tren de Toledo: "Hoy es un día negro"

Galicia y el país entero están de luto. A las 12:00 horas en punto, diferentes instituciones gallegas se sumaron al minuto de silencio convocado en todas las ciudades de España para mostrar su solidaridad con las víctimas y los afectados por el trágico accidente ferroviario ocurrido ayer en Urda (Toledo), donde ya se ha confirmado la muerte de 69 personas que viajaban en los trenes que colisionaron este miércoles por la mañana.

Con un nudo en la garganta, numerosos políticos y representantes de las instituciones se reunieron en distintos puntos de Galicia a la misma hora para homenajear a los fallecidos. "Galicia está con todos ellos", decía el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien presidió el minuto de silencio frente al edificio de la Delegación en A Coruña.

Con las banderas a media asta y acompañados por representantes de la Guardia Civil, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, así como otras personalidades, entre ellas Carmen Eiró, fiscal superior de Galicia, y otros cargos públicos, se reunieron a las puertas de la Delegación. Durante un minuto, el silencio dejó reflejado el dolor por todas aquellas personas que se vieron afectadas por el accidente.

Aunque se esperaba que se ofreciesen datos sobre los gallegos afectados, desde la Delegación del Gobierno en Galicia prefirieron no facilitar cifras, ya que explicaron que la gestión de la información se está llevando desde Castilla-La Mancha. Por el momento, se desconoce el número de afectados por provincias, más allá del balance total de víctimas.

Pesar en las estaciones

A las 12:00 horas, pero en otro punto de la ciudad, la estación de tren de A Coruña también se quedó callada. El edificio, que este jueves se encontraba prácticamente desolado por la huelga de maquinistas, se llenó de trabajadores que salieron de las cabinas y de las vías para guardar un minuto de silencio en honor a las víctimas. Compañeros suyos perdieron la vida mientras trabajaban.

"Hoy es un día negro para los trabajadores y trabajadoras del sector", lamentaba Pedro Cano, presidente del comité del centro de trabajo de Adif en A Coruña. La convocatoria, de ámbito estatal, reunió a trabajadores de Adif y Renfe en distintos centros de trabajo.

Cano reconocía que, después de una tragedia de esta magnitud, es comprensible que los pasajeros sientan preocupación al subirse a un tren. Sin embargo, quiso trasladar un mensaje de tranquilidad y recordar el trabajo diario de los profesionales ferroviarios para garantizar la seguridad. Sobre las causas del accidente, pidió prudencia: considera que es necesario dejar trabajar a los investigadores y conocer todos los datos antes de sacar conclusiones.

Prioridad: las víctimas

Besteiro en el minuto de silencio PSdeG

A Coruña no fue la única ciudad gallega que se detuvo este jueves. Las plazas y los edificios institucionales de distintos puntos de Galicia también guardaron silencio en recuerdo de las víctimas. En Lugo, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, participó en el homenaje celebrado frente a la Subdelegación del Gobierno y pidió que las víctimas y sus familias reciban todo el apoyo durante la investigación.

"Ahora solo hay una prioridad: las víctimas y sus familias, y estaremos a su lado hoy y mañana", defendió Besteiro. El dirigente socialista recordó además la tragedia de Angrois, que dejó 80 fallecidos en 2013, y reclamó que se esclarezca todo lo ocurrido y se depuren las responsabilidades que correspondan si se demuestra que hubo negligencias o fallos de seguridad.

Dolor, pero también rabia

Pero entre tanto dolor también se siente rabia. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reclamó una investigación "hasta las últimas consecuencias, con rigor e independencia" para que las víctimas del accidente de Urda reciban la verdad, la justicia y la reparación que, a su juicio, no tuvieron las del Alvia en Angrois.

Ana Pontón en el minuto de silencio BNG

"Está bien que Feijóo diga que España merece saber, pero también Galicia merecía saber y, como presidente de la Xunta, hizo lo posible para evitarlo", afirmó Pontón, que recordó el rechazo del PP a las comisiones de investigación sobre el accidente de Santiago. La nacionalista pidió que no se cierre en falso la investigación del siniestro de Toledo y que se tomen las medidas necesarias para evitar que una tragedia así vuelva a repetirse.

Sociedad consternada

En el edificio de la Diputación de A Coruña también se sintió el dolor. "Toda la sociedad está consternada por un incidente de esta magnitud", decía Xosé Regueira en unas declaraciones a los medios previas al minuto de silencio celebrado en la sede provincial, en la avenida do Porto.

Además de mostrar su apoyo a todas las víctimas, Regueira quiso trasladar sus condolencias al Partido Popular por la muerte de una compañera en el accidente. La exministra Fátima Báñez viajaba en uno de los trenes siniestrados, aunque su fallecimiento no estaba confirmado en el momento de estas declaraciones.

La Diputación de Pontevedra y la Subdelegación del Gobierno también convocaron sendos minutos de silencio también a media mañana. El presidente de la Diputación, Luis López, participó en el minuto de silencio previsto en la escalinata exterior del Pazo Provincial, mientras que el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Alfonso Lago, presidió otro homenaje ante la sede de la Subdelegación, situada en la Praza de España.

Estos actos dan continuidad a las muestras de duelo celebradas este miércoles en distintos puntos de la comunidad. En Vigo, la corporación municipal guardó un minuto de silencio a las 20:00 horas frente al Concello, en la Praza do Rei, con la participación de representantes de todas las fuerzas políticas. A la misma hora que la plaza de María Pita de A Coruña también se quedaba callada.

De esta manera, el luto oficial continúa, mientras 110 personas continúan ingresadas en el hospital con heridas y cientos de familias tratan de hacer frente a la pérdida de algún ser querido. Una tragedia, que costará no solo días, sino meses y años, terminar de superar.