Profesorado de la concertada en una protesta en Galicia CCOO

La enseñanza concertada de Galicia aplaza sus movilizaciones por el accidente ferroviario de Toledo

Las organizaciones sindicales de la enseñanza concertada de Galicia han decidido aplazar las movilizaciones previstas para este jueves 29 de octubre debido al trágico accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo. La decisión responde al luto oficial decretado hasta el 31 de octubre y busca mostrar respeto y solidaridad con las personas afectadas por la tragedia.

Los sindicatos FSIE, UGT, CC.OO., USO, SNEP y CIG habían convocado seis caravanas reivindicativas de vehículos en diferentes ciudades gallegas para reclamar mejoras en las condiciones laborales del personal de la enseñanza concertada.

Las protestas estaban previstas en A Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago de Compostela, Ourense y Pontevedra, donde los trabajadores tenían previsto salir a las calles para visibilizar sus reivindicaciones ante la Consellería de Educación.

En el caso de A Coruña, la movilización iba a comenzar a las 18:30 horas en las inmediaciones del Edificio Sindical, situado en la avenida de Alfonso Molina.

Sin embargo, las seis organizaciones han acordado suspender las convocatorias de este jueves y trasladarlas a una fecha todavía por determinar.

Las movilizaciones se retomarán en una nueva fecha

Las caravanas formaban parte del calendario de protestas iniciado el pasado mes de mayo por los trabajadores de la enseñanza concertada gallega, que reclaman a la Xunta la apertura de un proceso de negociación para abordar las mejoras laborales pendientes.

Los representantes sindicales denuncian la falta de disposición de la Consellería de Educación para reunirse con el sector y atender unas demandas que, según sostienen, llevan cerca de dos décadas sobre la mesa.

Pese al aplazamiento, las organizaciones mantienen sus reivindicaciones y han anunciado que la nueva fecha de las movilizaciones se comunicará una vez quede fijada.

En su comunicado conjunto, los seis sindicatos trasladan su "más sentido pésame y condolencias" a las personas afectadas por el accidente ferroviario, así como a sus familiares y allegados.

La decisión de aplazar las protestas se enmarca en las muestras de duelo y solidaridad expresadas tras la tragedia ferroviaria de Toledo.