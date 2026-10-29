Los empresarios gallegos expresan su pésame por el fallecimiento de Fátima Báñez en el accidente de Toledo

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha expresado este jueves su pésame por el fallecimiento de la exministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, tras el trágico accidente ferroviario de Toledo. En un comunicado, la organización ha subrayado la "estrecha relación" de Báñez con el empresariado.

Juan Manuel Vieites, presidente de la CEG, ha mostrado su "profunda tristeza por la pérdida de una persona con la que mantenía una estrecha relación personal e institucional, construida, a lo largo de los años, sobre la confianza, el respeto mutuo y una firme voluntad de colaboración en favor de las empresas, el empleo y el desarrollo económico".

El presidente ha recordado que "hoy perdemos a una gran profesional y a una amiga. Fátima era una persona cercana, comprometida y con una extraordinaria capacidad para escuchar, dialogar y alcanzar acuerdos".

Respecto a Galicia, la CEG ha destacado su estrecha vinculación con un territorio donde participó en encuentros, jornadas y actos del tejido empresarial gallego.

"Su presencia en Galicia fue también una expresión de su compromiso con el diálogo y la cooperación entre los distintos territorios y organizaciones empresariales, así como de su voluntad de mantener una relación directa y fluida con los representantes del empresariado gallego", ha afirmado Vieites.

La Confederación destaca de la exministra, que ocupó la cartera de Empleo en las dos legislaturas de Mariano Rajoy y fue diputada en el Congreso entre el 2000 y del 2019, su trabajo en cuestiones como la competitividad empresarial, la creación de empleo, el diálogo social y el impulso de un modelo de crecimiento económico sostenible.

Más condolencias

El fallecimiento de Báñez ha dejado más mensajes de condolencias.

Beatriz Mato, exconselleira de la Xunta y exconcejala del PP en A Coruña, ha compartido dos fotos de ambas en su perfil de Instagram, con un mensaje en el que reconoce que, cuando se conocieron por trabajo en el 2012, "el flechazo fue instantáneo".

"La vida quiso que las dos dejáramos la política el mismo año, en 2019. Y lo que había comenzado como una magnífica relación profesional se convirtió, con el paso del tiempo, en una amistad cada vez más profunda, más intensa y más sólida", continúa el mensaje de Mato.

La exconselleira ha dedicado también unas palabras a su amistad y al carácter de Báñez, de quien asegura que ha sido una "suerte" el "haber coincidido contigo en la vida y qué privilegio haber podido llamarte amiga".

"Sé lo profunda que era tu fe y sé que hoy estás junto a nuestro Dios, con la misma sonrisa con la que iluminabas la vida de quienes tuvimos la suerte de conocerte", ha escrito también Mato, quien concluye su mensaje afirmando: "Te vamos a echar muchísimo de menos, amiga mía".

Por otra parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha publicado también que recibió la noticia del fallecimiento de Báñez "con enorme tristeza".

De ella ha asegurado que "era una mujer incansable, leal amiga y siempre comprometida con mejorar la vida de los españoles".

Por eso, ha afirmado que "todo el PP llora su pérdida junto con su marido, sus hijos y todas las personas que la queríamos. Honraremos su memoria y la de todas las víctimas".



