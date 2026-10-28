Un total de 13 partidos se presentan en Galicia a las elecciones del 29N, ocho en las cuatro provincias

El dato total de listas al Congreso de los Diputados en las cuatro provincias gallegas es similar al de las generales de julio de 2023 cuando se presentaron 42 y fueron proclamadas 38, según los datos recopilados del Boletín Oficial del estado (BOE) por Europa Press. Sin embargo, en el Senado el descenso sí es relevante, ya que en las generales previas fueron proclamadas 34 listas y ahora se registran únicamente 26.

Respecto a la Cámara baja, la principal novedad respecto a las formaciones que se presentan respecto a las elecciones generales de 2023 es la irrupción de Se Acabó la Fiesta, el partido de Alvise Pérez. Es una de las 8 formaciones que presentan listas en las cuatro provincias gallegas: PP, PSOE, BNG, Frente Amplio, Podemos, Se Acabó la Fiesta (SALF), Frente Obrero (FO), y Vox.

Aunque es habitual que haya menos opciones para la Cámara alta, el descenso respecto a las pasadas elecciones es llamativo: 26 listas, frente a las 34 que se presentaron al Senado por Galicia en los últimos comicios generales.

Esta diferencia viene dada, principalmente, por la coalición electoral 'Senado de Progreso' que aglutina a socialistas y Frente Amplio. Además del acuerdo político de Vox y PP para el Senado, dado que los de Santiago Abascal han registrado por Pontevedra una candidatura con un único nombre, el del ingeniero industrial Manuel Torres.

Listas por provincias

Por provincias, la de Pontevedra cuenta con 11 candidaturas registradas al Congreso y ocho al Senado. Además de las ocho presentes en las cuatro circunscripciones para la Cámara baja, en esta provincia han presentado lista el Partido Comunista dos Traballadores da Galiza (PCTG), Escaños en Blanco y Por un mundo más justo.

Mientras que en Ourense son 11 las listas registradas al Congreso, las ocho que concurren en toda Galicia, PCTG y Por un mundo más justo, que también registran listas al Senado.

En cuanto a A Coruña, las candidaturas presentadas al Congreso son diez: las ocho comunes en todas las circunscripciones, el Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma), con lista solo en esta provincia, y PCTG.

La provincia con menos listas es Lugo, con solo ocho al Congreso y cinco al Senado.

Por lo tanto, de ratificarse estas candidaturas, que serán definitivas el próximo 3 de noviembre, los electores de las provincias de Pontevedra y Ourense serán los que tengan más opciones tanto a la hora de coger una papeleta para el Congreso como para elegir a sus representantes en el Senado.