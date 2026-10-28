PPdeG, BNG y PSdeG suspenden su agenda política tras el trágico accidente ferroviario cerca de Toledo

El choque entre un tren de Renfe y otro de Iryo en Toledo ha sacudido este miércoles el país. Decenas de personas han perdido la vida en el fatídico accidente (las primeras informaciones apuntan al menos a 50), que recuerda al ocurrido a principios de año en Adamuz y a la tragedia de Angrois, de la que este 2026 se cumplen 13 años.

El PPdeG, el PSdeG y el BNG han confirmado que cancelan sus agendas como consecuencia del dramático accidente de esta mañana.

El Partido Popular ha cancelado toda la agenda de campaña de sus líderes tras el accidente de tren que se ha producido esta mañana en Urda. Esto incluye la visita del portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper, a Galicia, donde tenía previstos dos actos.

Sémper tenía previsto estar esta mañana en Vigo junto al presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, y la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, para participar en un acto sectorial con actividades deportivas.

Ya por la tarde, el vicesecretario de Cultura del PP iba a desplazarse con el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, para mantener un encuentro con los jóvenes de NNXX de Galicia. En el encuentro estaba previsto que participase la presidenta de NNXX de Galicia, Nicole Grueira, y la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, entre otros.

El BNG, por su parte, ha confirmado que cancela toda su agenda prevista para este miércoles tras el grave accidente ocurrido en Toledo. La portavoz nacional del partido, Ana Pontón, realizará una declaración institucional en el Parlamento gallego a las 12:30 horas.

También ha sido anulada la agenda del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. El delegado del Gobierno en Galicia, el socialista Pedro Blanco, también ha anulado todas las previsiones informativas que tenía para esta tarde.

El accidente

El accidente de esta mañana se produjo en la línea de AV Madrid-Sevilla. Según los primeros indicios, un AVE podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado que hayan descarrilado dos vagones del tren Iryo. La circulación en la línea de Alta Velocidad Madrid-Andalucía ha quedado interrumpida.

El choque ocurrió a las 08:54 horas y desde entonces la información ha ido llegando de forma progresiva. Según los últimos datos facilitados, habría al menos 46 fallecidos.

El accidente de este miércoles ha enmudecido Galicia de la misma forma en la que lo hizo el ocurrido el 18 de enero en Adamuz, provocado también por el choque de dos trenes: 46 personas perdieron la vida en el choque de dos trenes, conmocionando al país y reabriendo una herida, la de Angrois, que todavía no ha sido completamente cerrada.

El accidente de la curva de A Grandeira ocurrió el 24 de julio de 2013: murieron 80 personas y otras 145 resultaron heridas, con secuelas que muchas arrastran todavía. En este caso, el accidente lo provocó el exceso de velocidad justo antes de la fatídica curva, que debía pasar a 80 kilómetros por hora y a la que el tren llegó a 179, más del doble.