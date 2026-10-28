Pesar en Galicia por el accidente de Toledo: "Estamos a disposición para todo en lo que podamos ayudar"

El choque de dos trenes cerca de Toledo ha generado un hondo pesar en Galicia, donde todavía se recuerda con dolor lo ocurrido en Angrois el 24 de julio de 2013. El PPdeG, el BNG y el PSdeG han cancelado sus agendas políticas para este miércoles y sus líderes han enviado un mensaje de cariño y solidaridad con las víctimas y sus familiares.

"Sigo con preocupación las terribles noticias que nos llegan del accidente de Toledo. Mi más sentido pésame por los fallecidos; y todo el apoyo y cariño al resto de afectados, familiares y allegados. Galicia, y sus medios, están a disposición para todo en lo que podamos ayudar", ha compartido esta mañana el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a través de su perfil de X.

El mandatario autonómico se ha pronunciado en la misma línea en el acto de presentación de la nueva planta de producción de vehículos militares de Indra en As Pontes, donde señaló que este miércoles es "un día de alegría" empañado por las noticias del "grave accidente ferroviario" de Toledo.

Rueda, según recoge Europa Press, ha insistido en su mensaje "de ánimo a todo el mundo", con especial intensidad a los equipos de rescate. "Ojalá que las noticias pesimistas al final no lo sean tanto", indicó el presidente de la Xunta, que apeló que lo principal en estos momentos es "poder salvar el mayor número de vidas", dejando el análisis de las causas para más tarde.

El presidente de la Xunta, además, ha recordado lo ocurrido en Galicia hace 13 años: "Por desgracia, en 2013 tuvimos ese accidente, ese tremendo accidente en Angrois, a la entrada de Santiago, y cada vez que suceden otra vez este tipo de accidentes todas esas imágenes nos vuelven a la cabeza".

"Y por eso, como sabemos lo que pasó, lo vivimos en primera persona, nos sentimos especialmente identificados con los que lo están viviendo ahora", incidió Rueda a preguntas de los medios, antes de añadir: "E igual que recibimos la solidaridad de muchísima gente y el apoyo de muchos servicios de emergencia, ahora queremos hacer lo mismo".

Más muestras de pesar

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, mostró su "conmoción absoluta" por lo ocurrido esta mañana en Toledo y añadió: "Desde Galicia sabemos bien lo que significa una tragedia así. Todo el cariño y solidaridad con las víctimas y con sus familias. Mucha fuerza a todos los equipos de emergencias que están trabajando en estos momentos".

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se ha mostrado "profundamente afectado" por la noticia y se ha pronunciado en la misma línea de Pontón. "En Galicia sabemos bien lo que significa vivir una tragedia así. Compartimos el dolor de las familias que perdieron a un ser querido y la angustia de quien espera noticias de los suyos".

"Todo mi cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias, y mucha fuerza para las personas heridas. Y mucha fuerza también a los equipos de emergencia que están trabajando sobre el terreno", concluye el mensaje que Besteiro ha compartido en su perfil de X.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se ha mostrado por su parte "consternado" y ha enviado "todo su cariño y apoyo" a las personas afectadas y a sus familias, agradeciendo el trabajo de los equipos de emergencia por su trabajo "en estos momentos tan difíciles".

El accidente

Al menos 50 personas han perdido la vida y decenas han resultado heridas esta mañana tras el choque entre un tren de Renfe y otro de Iryo cerca de Toledo, según confirma Protección Civil a EL ESPAÑOL.

El choque ocurrió entre Los Yébenes y Urda, en el punto kilométrico 118, a las 8:54 horas, y desde entonces son numerosos los profesionales que trabajan en la zona para rescatar a los heridos. Adif ha suspendido la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el fatídico accidente.

En el momento de la colisión, se circulaba con Bloqueo de Señalización Lateral (BSL) debido a una avería en el sistema LZB. El tren de Iryo estaba parado y el de Renfe ha colisionado contra el otro, según confirman varias fuentes ferroviarias. Las primeras hipótesis apuntan a un error humano como origen de la tragedia.