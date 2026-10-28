Los maquinistas de Renfe mantienen la huelga de mañana jueves: así afectará a Galicia

Los maquinistas de Renfe mantienen la huelga convocada para mañana jueves para exigir mayor seguridad en el ferrocarril. Así lo ha confirmado el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) a través de un comunicado en el que ha mostrado su consternación y sus condolencias por el grave accidente ocurrido este miércoles en Toledo.

Decenas de personas han perdido la vida esta mañana después de que dos trenes impactasen en la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, una tragedia que recuerda a la ocurrida el pasado 18 de enero en Adamuz y a la de 2013 en Angrois. Precisamente, el sindicato de maquinistas había convocado para este jueves una huelga que ha decidido mantener.

El Semaf ha concretado a través de un comunicado que todavía no dispone de información sobre los maquinistas que viajaban en la cabina del tren de Renfe y ha apelado a ser prudentes sobre las causas del siniestro mientras no se conocen los detalles de lo ocurrido para evitar especulaciones. El sindicato recuerda que lo prioritario ahora es socorrer a las víctimas y prestar apoyo a las familias.

La organización, según recoge Europa Press, ha transmitido a su afiliación que mantiene en pie la jornada de huelga fijada para el 29 de octubre en defensa de la seguridad en el ferrocarril, así como para exigir el cumplimiento de los compromisos orientados a lograr un cambio estructural en esta materia.

La representación de los maquinistas ha comunicado al conjunto de profesionales del sector que estudia nuevas acciones y medidas adicionales destinadas a reforzar las condiciones de seguridad dentro de la red ferroviaria y ha hecho un llamamiento explícito para instar al colectivo de conducción a extremar las medidas de precaución en el ejercicio diario de sus funciones operativas a la espera de aportar nuevos datos sobre la situación.

¿Cómo afectará a Galicia?

La huelga afectará a distintos servicios ferroviarios con origen o destino en Galicia, entre ellos conexiones de alta velocidad y larga distancia entre Vigo y Madrid, así como trenes de media distancia entre varias ciudades gallegas.

En los servicios comerciales, el listado de Renfe señala como afectados un tren entre Madrid-Chamartín y Vigo-Urzaiz, con salida a las 08:26 horas y llegada a las 12:34, y otro en sentido contrario, que partirá de Vigo a las 13:37 y llegará a Madrid a las 17:37.

También se verán afectados cuatro servicios transfronterizos entre Vigo-Guixar y Valença do Minho: Vigo-Valença a las 08:58 y las 18:05 horas, y Valença-Vigo a las 11:00 y las 21:50 horas. El Lugo-Ourense, con salida a las 18:30 y llegada a las 20:15, y el Ourense-Lugo, que circularía entre las 20:55 y las 22:40 horas, también se verán afectados.

En los trenes de servicio público, el listado recoge varias conexiones afectadas entre Santiago de Compostela, Vigo-Guixar y Vilagarcía de Arousa. Desde la capital gallega, figuran como afectados los servicios con destino a Vilagarcía de las 11:00 y las 19:34 horas, y los que tienen como destino Vigo a las 15:11, las 20:40 y las 22:10.

En sentido contrario, aparecen afectados los trenes Vigo-Santiago de las 06:48, las 17:08 y las 18:30, así como los Vilagarcía-Santiago de las 12:00 y las 20:42 horas.

El eje A Coruña-Ferrol también registra alteraciones. Están señalados como afectados los trenes A Coruña-Ferrol de las 07:30, las 15:04 y las 18:32 horas, y los Ferrol-A Coruña de las 05:40, las 09:10, las 17:41 y las 20:36. A ellos se suman un servicio Monforte de Lemos-A Coruña, con salida a las 07:30, y otro A Coruña-Monforte, a las 19:35 horas.

Otros trenes afectados son los de Ferrol-Ribadeo de las 10:45 y Ribadeo-Ferrol de las 15:00 horas; los servicios Ourense-Lugo de las 12:32 y Lugo-Ourense de las 14:41; y las conexiones O Carballiño-Ourense de las 07:50 y las 15:00, y Ourense-O Carballiño de las 14:30 y las 21:13.

La relación incluye también como afectados el tren Ponferrada-Ourense de las 06.15 horas y dos servicios con observación de autobús: Vigo-Guixar-Ponferrada, a las 13:45, y Ourense-Vigo-Guixar, a las 10:05 horas.

Servicios mínimos

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible hizo públicos el pasado 26 de octubre los servicios mínimos ante el paro de 24 horas convocado por el Semaf, que pueden consultarse en la web de Renfe.

En Cercanías los servicios mínimos quedan establecidos en función de diferentes franjas horarias: en horario punta (de 06:00 horas a 09:00 horas; de 13:30 a 15:30 horas, y de 18:30 a 20:30 horas) quedan establecidos en el 75% del servicio habitual, y en el resto del día, en el 50% del servicio habitual.

En los trenes de Media Distancia se establece una media de 65% de los servicios habituales; en los trenes de Alta Velocidad/Larga Distancia, queda establecido en un 73% de los servicios habituales; y en los trenes de mercancía se establece un porcentaje del 26% del servicio programado.

Renfe afirmó en un comunicado que las reivindicaciones de Semaf "exceden del ámbito competencial de la empresa", por lo que desde la compañía se considera "incoherente" que se convoque una huelga contra su servicio por cuestiones ajenas a la misma, como la normativa de tiempos de conducción, o determinadas actuaciones de la inspección de Trabajo, que también están fuera de su capacidad de decisión.

Para Renfe, las cuestiones que Semaf ha planteado para la convocatoria de la huelga tampoco están recogidas en el convenio colectivo firmado por el sindicato el pasado mes de julio. El sindicato, por su parte, justifica este paro de 24 horas tras no alcanzar un acuerdo en las negociaciones y constatar un "bloqueo administrativo" de los acuerdos firmados con anterioridad.