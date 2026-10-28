Joaquín Torres viajaba en el tren accidentado en Toledo junto a su socio

El arquitecto Joaquín Torres viajaba en el tren de Renfe con destino a Sevilla que ha sufrido el accidente de este miércoles. En el momento del siniestro, se encontraba en el baño del convoy, donde quedó atrapado tras el impacto. En declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3, ha relatado los momentos de angustia que vivió después del descarrilamiento y ha descrito una escena que le ha dejado profundamente conmocionado.

Torres mantiene un estrecho vínculo con Galicia, tanto por sus raíces familiares como por su trayectoria profesional. Aunque nació en Barcelona y creció en Madrid, sus padres son gallegos y estudió Arquitectura en A Coruña, ciudad en la que fundó en 1996 el estudio A-Cero junto a Rafael Llamazares. El arquitecto también ha mantenido vínculos empresariales con la comunidad y ha reforzado su relación personal con Galicia en los últimos años, con proyectos inmobiliarios y propiedades en la Costa da Morte.

"Me he acercado a una señora que tenía frío, le he dado mi chaqueta y la mujer se ha muerto en mis brazos", ha contado entre lágrimas. El arquitecto ha explicado que intentó ayudar a otras personas en medio de la confusión, aunque la gravedad de lo ocurrido le impidió hacer más. "Sólo he podido ayudar a dos personas y no estaban vivas", ha asegurado durante su intervención televisiva.

Según ha podido saber Quincemil, el socio que viajaba con Joaquín Torres también se encuentra bien, aunque ambos están destrozados por lo sucedido.

Torres ha descrito como especialmente dramática la situación en los vagones 7 y 8, que ha calificado de "masacre". Él se encontraba en el vagón 6 y ha relatado que, tras el descarrilamiento, llegó a ver un vagón incendiado y numerosas víctimas.

No hubo frenazo previo al accidente

El arquitecto también ha explicado que no percibió un frenazo previo al accidente. "No ha habido frenazo, se me ha hecho eterno porque estaba en el baño de minusválidos", ha relatado. El impacto le provocó problemas físicos en una cadera que, según ha recordado, ha sido operada en nueve ocasiones. "Con el golpe se me ha salido la cadera, el urinario se ha salido y no veía nada porque no había ventana", ha añadido.

Durante su testimonio, Torres ha insistido en la dureza de las imágenes que presenció y en el desconcierto de los primeros momentos tras el siniestro. "Se me ha hecho eterno, hemos descarrilado y he visto un vagón incinerado con decenas de muertos", ha explicado en su intervención televisiva, todavía afectado por lo vivido.