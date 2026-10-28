Experto ferroviario gallego, tajante tras el accidente de Toledo: "No se puede achacar a un fallo humano"

"¿Se sabe dónde está el maquinista del tren de Renfe? ¿Se sabe por qué estaba parado? ¿A qué velocidad iban los trenes?". Son algunas de las preguntas que Xosé Carlos Fernández, experto en trenes e ingeniero de obras públicas, plantea antes de aventurarse a dar una respuesta sobre el accidente ferroviario de este miércoles en Toledo, que ya ha dejado más de 60 fallecidos y numerosos heridos. Y, por el momento, muchas de las cuestiones sobre lo ocurrido siguen sin respuesta.

Fernández se muestra especialmente crítico con las informaciones que apuntan a "un fallo humano" como causa del choque entre los dos trenes. No porque descarte que haya podido producirse, sino porque considera que todavía faltan demasiados datos para señalar a un responsable. "Yo no digo que no haya habido un fallo, pero lo que no voy es a achacar lo que ha sucedido esta mañana a un fallo humano en no sé dónde", explica.

El experto insiste en que, antes de sacar conclusiones, es necesario conocer qué ocurrió exactamente. Entre las incógnitas que pone sobre la mesa está también el estado del maquinista del tren de Renfe, que impactó contra el otro convoy. Según señala, no se ha informado de su situación, ni tampoco se ha aclarado por qué el tren estaba detenido.

"Las cosas son así: o tenemos la información y podemos sacar alguna conclusión o, si desconocemos hechos y situaciones importantes, ¿cómo me voy a poner yo a especular?", se pregunta durante una conversación sobre el siniestro.

Fernández cuestiona así que, con la investigación todavía en sus primeras fases, ya se hayan difundido hipótesis que apuntan directamente a un error humano. Como técnico, considera que no se puede atribuir la responsabilidad a una persona sin haber contrastado antes todos los elementos que pudieron influir en el accidente.

Angrois y Adamuz, dos accidentes sin todas las respuestas

La cautela que reclama para el accidente de Toledo no es nueva. Fernández lleva años defendiendo que el siniestro de Angrois, ocurrido en julio de 2013, no se investigó con la profundidad necesaria. En aquella tragedia, un tren Alvia descarriló en las proximidades de Santiago de Compostela y murieron 80 personas.

"Siempre he dicho que el accidente de Angrois no se llegó a investigar", sostiene. A su juicio, no hubo una investigación verdaderamente independiente y no se buscaron todas las causas que pudieron originar el descarrilamiento. Entre las cuestiones que, según considera, quedaron sin resolver de forma adecuada, cita las condiciones de la vía y el funcionamiento de los sistemas de seguridad del tren.

El ingeniero también recuerda el accidente de Adamuz, ocurrido hace unos meses, sobre el que lamenta que todavía falte información concluyente. Por eso, rechaza utilizar los tres siniestros para establecer una explicación general sobre el estado de la seguridad ferroviaria en España.

"Generalizar no es ni conveniente ni es metódico", advierte. Para Fernández, cada accidente tiene sus particularidades y debe analizarse a partir de los datos disponibles. Lo que sí le preocupa es la falta de claridad que, en su opinión, rodea a estos sucesos y la dificultad para conocer qué falló realmente en cada caso.

¿Está fallando el sistema ferroviario?

Más allá de las causas concretas del accidente de Toledo, el experto pone el foco en la gestión del transporte ferroviario y en las responsabilidades de las entidades que se encargan de su construcción, mantenimiento y funcionamiento.

"Lo primero es que las entidades que tienen a su cargo tanto la construcción y el mantenimiento como el funcionamiento de los trenes deberían estar dirigidas y gestionadas por personal técnico competente", defiende.

Fernández considera que no basta con señalar un posible fallo en un tren, en la vía o en un sistema de seguridad sin analizar también cómo funciona el conjunto de la estructura que gestiona el ferrocarril en España. "A lo mejor lo que está fallando es el sistema general que está gestionando el transporte de ferrocarril", plantea.

Su mensaje es claro: las respuestas deben llegar a través de una investigación rigurosa y con información contrastada, no de las primeras hipótesis que circulan tras una tragedia. Y, hasta que eso ocurra, el ingeniero no está dispuesto a ofrecer conclusiones que no puede sostener con datos.