Quiroga (Lugo) y Calvos de Randín (Ourense), declaradas zonas gravemente afectadas por incendios

Varias personas trabajan en la extinción del fuego, a 24 de septiembre de 2026, en Calvos de Randín, Ourense. Adrián Irago - Europa Press

El Gobierno ha declarado Quiroga y Calvos de Randín zonas gravemente afectadas por incendios. Ambos municipios forman parte de los 45 territorios de nueve comunidades autónomas que el Consejo de Ministros ha aprobado incluir en las zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil (antes conocidas como zonas catastróficas).

Todos estos territorios sufrieron episodios como incendios o inundaciones entre el 13 de septiembre y el pasado 20 de octubre.

"Esta declaración permitirá activar líneas de ayuda para compensar los daños sufridos por personas e instituciones en aplicación del principio de solidaridad entre territorios y para complementar la actuación de las Administraciones autonómicas y locales", explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra portavoz, Elma Saiz.

Las nueve autonomías con zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil son Galicia, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares y la Región de Murcia.

Precisamente, uno de los episodios más destacados es el incendio de Calvos de Randín, que calcinó 518 hectáreas. El fuego, según los datos de Medio Rural, afectó a 370 hectáreas de superficie arbolada y 148,1 de superficie rasa y obligó a decretar la Situación 2 de emergencia por su cercanía al núcleo de As Meaus, en el ayuntamiento limítrofe de Baltar.

El incendio de Quiroga también obligó a decretar la Situación 2 por su proximidad a núcleos de población en Casa do Vello, As Barxas y Penarrubia. Las llamas quedaron controladas cuatro días después de que comenzaran y tras haber arrasado 460 hectáreas.

El Gobierno también ha incluido el incendio de Tuejar (Valencia), que afectó a casi 750 hectáreas y dejó dos bomberos forestales heridos, así como las intensas lluvias registradas en Cataluña en las últimas semanas, con acumulados superiores a los 300 litros por metro cuadrado (l/m2).

Saiz también ha puesto el foco en la dana Adam, que afectó de forma especialmente grave al área mediterránea peninsular y a Baleares, en particular a La Safor (Valencia) y la Marina Alta (Alicante), y que dejó siete víctimas mortales. Precisamente, esta semana se cumplen dos años de la dana de Valencia, ante lo que Saiz trasladó "un emotivo y un sentido recuerdo a las víctimas y a todas las personas afectadas por esta tragedia"

"Ante las emergencias de las últimas semanas, no podemos olvidar que el cambio climático nos enfrenta a fenómenos que cada vez son más extremos y a los que debemos anticiparnos a sus consecuencias. Y eso nos exige impulsar políticas públicas pioneras, innovadoras y preventivas, capaces de proteger a la ciudadanía y de dar una respuesta eficaz ante estas situaciones", recalcó Saiz.

Balance de incendios

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, comparecerá en el próximo pleno del Parlamento de Galicia, previsto los días 3 y 4 de noviembre, para hacer un balance del Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia (Pladiga) con la finalización de la temporada de alto riesgo a finales de octubre.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, responderá por su parte a las preguntas de la líder del BNG, Ana Pontón, y del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, sobre la igualdad de género y las políticas de la Xunta para garantizar el avance de Galicia, respectivamente.